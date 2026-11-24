Inhabilitaron hasta 2099 a la influencer que fue detenida por hacer trompos con su camioneta en Pinamar
Si Lara Magalí Rapallo quería atención esta semana la consiguió con creces, porque la autoridad bonaerense le suspendió la licencia de conducir de por vida.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires concretó este martes la suspensión hasta el año 2099 de la licencia de conducir de Lara Magalí Rapallo, la tik toker de 20 años que fue detenida durante el fin de semana por hacer maniobras temerarias en la playa de Pinamar.
Rapallo se hizo viral en las últimas horas con su camioneta RAM 1500 Laramie rosa, que usó para hacer "trompos" en La Olla, una zona de médanos y playas ubicado al norte de Pinamar.
En los videos del episodio se vio a cuatro personas colgadas en los laterales de la camioneta mientras Rapallo hacía de las suyas, lo que fue descrito como un peligro para terceros por funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Justamente desde ese organismo se pidió la suspensión preventiva de la licencia para conducir de Rapallo, que tiene domicilio en Pilar, provincia de Buenos Aires y en 2025 había protagonizado un video viral en Vicente López.
Desde el Ministerio de Transporte bonaerense recordaron que quienes están al mando de un vehículo tienen la responsabilidad de conducir de manera segura y de velar por la seguridad de los ocupantes y de terceros.
Tras la viralización de las imágenes se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría bonaerense de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir hasta 2099.
La joven quedó detenida esta semana, y la Policía bonaerense secuestró la camioneta mientras la Justicia imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal.
Hasta este martes Rapallo todavía tenía la posibilidad de mantener su licencia de conducir vigente si rendía y aprobaba los exámenes correspondientes para determinar si reúne las condiciones psicofísicas y de idoneidad necesarias para volver a conducir.
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