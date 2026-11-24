Tras la viralización de las imágenes se labró un acta por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y la Subsecretaría bonaerense de Política y Seguridad Vial dispuso la suspensión preventiva de la licencia de conducir hasta 2099.

La joven quedó detenida esta semana, y la Policía bonaerense secuestró la camioneta mientras la Justicia imputó a Rapallo por violar el artículo 193 bis del Código Penal.

Hasta este martes Rapallo todavía tenía la posibilidad de mantener su licencia de conducir vigente si rendía y aprobaba los exámenes correspondientes para determinar si reúne las condiciones psicofísicas y de idoneidad necesarias para volver a conducir.