Confirman detalle clave en el caso del conductor que atropelló a tres mujeres en Lanús

Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron 10 veces hacerle el test de alcoholemia

Un conductor perdió el control de su vehículo y provocó un choque múltiple en el barrio porteño de Villa General Mitre, que dejó tres heridos leves y siete autos dañados.

El accidente ocurrió cerca de las 2:30 del domingo sobre la avenida Boyacá, casi en el cruce con Juan B. Justo, frente a la Plaza Sáenz Peña. Por causas que aún se investigan, un Toyota Yaris impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados o circulaban por la zona.

Entre los autos involucrados se cuentan una camioneta Jeep Renegade, que terminó sobre la vereda con el eje roto; un Fiat Pulse con la parte trasera destruida; un Peugeot 207 con el parabrisas trasero estallado; y una Toyota Hilux que volcó sobre la avenida.

"La verdad que no lo vi cuando me chocó. Intentaron hacerle la alcoholemia como diez veces", contó el conductor de la Hilux, en diálogo con C5N. Según trascendió, los agentes de tránsito debieron consignar en el acta un "falso positivo" porque el conductor del Yaris no era constante en el soplido, motivo por el cual se le realizarán otros controles para verificar su estado.

En el operativo intervinieron agentes de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME. Tres ambulancias y una unidad de triage acudieron al lugar, aunque solo se registraron tres heridos leves que fueron atendidos sin necesidad de traslado.