Confirman detalle clave en el caso del conductor que atropelló a tres mujeres en Lanús
Este dato podría agravar la imputación del conductor, que recuperó la libertad a las pocas horas del hecho luego de que el test de alcoholemia le diera negativo.
La Justicia confirmó que el conductor del Renault Symbol, que atropelló a tres mujeres en Lanús, manejaba en ojotas al momento del hecho.
Según confirmó la fiscalía tras los peritajes, Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, conducía con calzado no permitido, un detalle que podría agravar su imputación por “lesiones culposas”.
El siniestro ocurrió el viernes por la tarde en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a pocos metros de la estación de trenes, y quedó registrado por una cámara de seguridad del municipio. Mambrín, de 37 años, circulaba acompañado por un menor cuando perdió el control del vehículo e impactó de lleno contra tres mujeres que cruzaban correctamente la calle.
Las víctimas fueron asistidas por el SAME y trasladadas al Hospital Evita de Lanús. Juana Vignogna, de 73 años, sufrió graves lesiones en un brazo y será derivada a un centro de mayor complejidad, donde los médicos evalúan una posible amputación. Mirta Silvia Amor López, de 91, presentó una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento, mientras que Teresa Cristina Melgarejo, de 65, continúa internada por fuertes dolores lumbares. En las últimas horas, dos de ellas recibieron el alta médica.
El conductor fue detenido en el lugar por personal de la Comisaría 1ª de Lanús, si bien el test de alcoholemia dio negativo, la fiscalía ordenó nuevos peritajes. Mambrín recuperó la libertad a las pocas horas, mientras avanza la investigación judicial.
Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron 10 veces hacerle el test de alcoholemia
Un conductor perdió el control de su vehículo y provocó un choque múltiple en el barrio porteño de Villa General Mitre, que dejó tres heridos leves y siete autos dañados.
El accidente ocurrió cerca de las 2:30 del domingo sobre la avenida Boyacá, casi en el cruce con Juan B. Justo, frente a la Plaza Sáenz Peña. Por causas que aún se investigan, un Toyota Yaris impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados o circulaban por la zona.
Entre los autos involucrados se cuentan una camioneta Jeep Renegade, que terminó sobre la vereda con el eje roto; un Fiat Pulse con la parte trasera destruida; un Peugeot 207 con el parabrisas trasero estallado; y una Toyota Hilux que volcó sobre la avenida.
"La verdad que no lo vi cuando me chocó. Intentaron hacerle la alcoholemia como diez veces", contó el conductor de la Hilux, en diálogo con C5N. Según trascendió, los agentes de tránsito debieron consignar en el acta un "falso positivo" porque el conductor del Yaris no era constante en el soplido, motivo por el cual se le realizarán otros controles para verificar su estado.
En el operativo intervinieron agentes de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME. Tres ambulancias y una unidad de triage acudieron al lugar, aunque solo se registraron tres heridos leves que fueron atendidos sin necesidad de traslado.
