Feriados: cuándo será el último fin de semana largo del 2025 y por qué

Cuándo será el último fin de semana largo del año

Diciembre llega con dos fechas muy esperadas en el calendario argentino de feriados, y una de ellas traerá un nuevo fin de semana largo ideal para hacer una escapada o descansar antes de las fiestas. Este año, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, cae lunes, lo que permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Además, esa jornada marca una de las tradiciones más populares del país: el armado del árbol de Navidad en los hogares argentinos.