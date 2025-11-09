Feriados: cuándo será el último fin de semana largo del 2025 y por qué
El calendario oficial confirma que diciembre llega con dos feriados inamovibles, ideales para cerrar el año con un nuevo fin de semana largo.
Con el año llegando a su fin, el calendario argentino marca dos feriados inamovibles en diciembre: el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad. Ambos darán la oportunidad de disfrutar el último fin de semana largo del 2025, ideal para una escapada o un merecido descanso antes de cerrar el año.
Cuándo será el último fin de semana largo del año
Diciembre llega con dos fechas muy esperadas en el calendario argentino de feriados, y una de ellas traerá un nuevo fin de semana largo ideal para hacer una escapada o descansar antes de las fiestas. Este año, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, cae lunes, lo que permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Además, esa jornada marca una de las tradiciones más populares del país: el armado del árbol de Navidad en los hogares argentinos.
El feriado del 8 de diciembre fue establecido como día no laborable a nivel nacional a través de la Ley N.º 24.445, sancionada en 1994 y promulgada en enero de 1995, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Más tarde, en 2010, el Decreto 1584 —firmado por Cristina Fernández de Kirchner— reafirmó su condición de feriado nacional, y en 2017 la Ley N.º 27.399, promulgada bajo la gestión de Mauricio Macri, ratificó su carácter inamovible.
En el plano religioso, esta festividad tiene su origen el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María en la Basílica de San Pedro. Desde entonces, la fecha mantiene un profundo significado espiritual y cultural para millones de fieles en todo el mundo.
Calendario de feriados 2025
Noviembre de 2025 traerá un fin de semana largo perfecto para quienes buscan descansar o hacer una escapada antes de fin de año. Gracias a la combinación de un feriado turístico y una fecha patria trasladada, se podrá disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso:
- Viernes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario