A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y qué pasa en la gala

masterchef celebrity

Eugenia Tobal aclaró los rumores de su salida de MasterChef tras la "polémica" con Germán Martitegui

Eugenia Tobal volvió a ser noticia luego de que se difundieran versiones que aseguraban que había renunciado a MasterChef Celebrity tras un supuesto cruce con Germán Martitegui. Sin embargo, la actriz decidió salir al cruce de los rumores y aclarar la situación.

De acuerdo con la información revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), la participante "estaba harta de algunos dichos del jurado" por la forma en que evaluaba sus platos, aunque el conflicto habría estallado después de un comentario puntual de Martitegui.

"Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Como la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó porque le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿qué tenés en la cabeza cómo vas a presentar esto?'", detalló el conductor, y agregó: "Eso no lo pusieron al aire".

Ante el revuelo, Pilar Smith se comunicó directamente con Tobal para conocer su versión y compartió la respuesta en Gossip (Net TV). Según contó, la actriz desmintió su renuncia, y la periodista aseguró además que "desde el canal también le confirmaron que no se va del reality".

En medio de la repercusión, Smith explicó: "Lo que me decían algunos productores es que a veces reaccionan mal con algunas devoluciones no esperadas y pueden decir por lo bajo comentarios que después trascienden, pero cambian de opinión. Es producto de la bronca de malas devoluciones".

De esta manera, Eugenia Tobal continúa en competencia dentro de MasterChef Celebrity, pese a los rumores que circularon sobre su presunta salida del programa.