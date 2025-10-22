Confirman la ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata para aliviar el tránsito

El tercer carril en este tramo aliviará significativamente el tránsito, ya que actualmente esta sección de la autopista enfrenta problemas de congestión, especialmente durante las horas pico, principalmente en el inicio del día, cuando muchas personas viajan desde La Plata hacia la Capital. La incorporación de este carril adicional permitirá una mayor capacidad de vehículos y una mejor distribución del flujo de tránsito.

Según AUBASA, esta obra forma parte del proyecto original de la autopista Ricardo Balbín,que ya contemplaba la posibilidad de expandir la capacidad de la vía en caso de un aumento sostenido en la cantidad de vehículos que la transitan. Con esta ampliación, se espera beneficiar a casi 500 mil usuarios, muchos de los cuales utilizan este trayecto como principal vía de acceso a Buenos Aires.

El tercer carril en esta dirección mejorará no solo la seguridad, sino también los tiempos de viaje de quienes se dirigen desde la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes y Berazategui hacia la capital bonaerense y otras localidades del sur de la provincia. AUBASA estima que la obra beneficiará directamente a 558.570 usuarios.

Otro de los proyectos centrales del plan de ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata es la construcción de un cuarto carril en ambas calzadas del tramo que va desde Hudson hasta el Acceso Sudeste. Este proyecto, que demandará una inversión de 36 millones de dólares, se llevará a cabo entre julio de 2025 y junio de 2026, cubriendo una distancia total de 36,6 kilómetros.