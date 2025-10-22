Confirman la ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata para aliviar el tránsito
El proyecto forma parte del plan de obras de AUBASA, la empresa concesionaria de la autovía. Habrá nuevos carriles que evitará las grandes congestiones.
La autopista Buenos Aires-La Plata sumará carriles en sectores clave que hoy sufren congestionamientos y demoras. Son en definitiva dos proyectos incluidos en el plan de obras a cuatro años que AUBASA, la empresa estatal que concesiona las autopistas de la provincia Buenos Aires, ya puso en marcha. Por un lado, se sumará un cuarto carril en ambas calzadas en el tramo que va de Hudson al Acceso sudeste. Y por otro, se construirá el tercer carril en el tramo La Plata-Hudson y, lo mismo, en sentido contrario de Hudson a La Plata.
La saturación de la vía genera demoras considerables y aumenta los riesgos de accidentes, complicando el tránsito de vehículos particulares y de carga, que se ve intensificado durante las temporadas vacacionales por el turismo hacia la Costa Atlántica.
Ante esta situación, la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) anunció un plan de obras que incluye la construcción de carriles en toda la traza, con lo que busca aliviar la congestión y mejorar la seguridad en los tramos más críticos de la autopista.
La obra anunciada tendrá una extensión de 20 kilómetros y unificará la calzada para ofrecer una renovada estructura vial entre los dos puntos. El tramo inicial, que va desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7, ya cuenta con cuatro carriles, pero la continuidad hasta Hudson solo tres.
Este proyecto, que se desarrollará entre julio de 2026 y abril de 2027, cubrirá 19,5 kilómetros y tendrá un costo de 20 millones de dólares. El objetivo principal es reducir los tiempos de viaje de quienes se desplazan desde La Plata hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y hacia el Ramal Gutiérrez, además de mejorar la seguridad vial en una de las rutas más transitadas de la provincia.
El tercer carril en este tramo aliviará significativamente el tránsito, ya que actualmente esta sección de la autopista enfrenta problemas de congestión, especialmente durante las horas pico, principalmente en el inicio del día, cuando muchas personas viajan desde La Plata hacia la Capital. La incorporación de este carril adicional permitirá una mayor capacidad de vehículos y una mejor distribución del flujo de tránsito.
Según AUBASA, esta obra forma parte del proyecto original de la autopista Ricardo Balbín,que ya contemplaba la posibilidad de expandir la capacidad de la vía en caso de un aumento sostenido en la cantidad de vehículos que la transitan. Con esta ampliación, se espera beneficiar a casi 500 mil usuarios, muchos de los cuales utilizan este trayecto como principal vía de acceso a Buenos Aires.
El tercer carril en esta dirección mejorará no solo la seguridad, sino también los tiempos de viaje de quienes se dirigen desde la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes y Berazategui hacia la capital bonaerense y otras localidades del sur de la provincia. AUBASA estima que la obra beneficiará directamente a 558.570 usuarios.
Otro de los proyectos centrales del plan de ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata es la construcción de un cuarto carril en ambas calzadas del tramo que va desde Hudson hasta el Acceso Sudeste. Este proyecto, que demandará una inversión de 36 millones de dólares, se llevará a cabo entre julio de 2025 y junio de 2026, cubriendo una distancia total de 36,6 kilómetros.
