Una turista argentina cayó desde un tercer piso en México y tramitan su repatriación

El cuadro médico generó preocupación en su entorno, especialmente por las dificultades en la atención recibida en el lugar. En redes sociales, su sobrina Daiana Rott relató en una publicación de Instagram que el personal sanitario “no hizo más que pararle el sangrado y darle fármacos para el dolor”, en alusión a las precarias condiciones con las que fue asistida en el primer centro de salud.