Una turista argentina cayó desde un tercer piso en México y tramitan su repatriación
Karina Alejandra Rott, oriunda de Las Grutas, sufrió graves fracturas tras el accidente en Tulum.
Una turista argentina atraviesa horas críticas en México tras sufrir una fuerte caída desde un tercer piso en la ciudad de Tulum, y el Gobierno de Río Negro ya gestiona su repatriación. Se trata de Karina Alejandra Rott, quien el pasado 18 de octubre fue hospitalizada de urgencia luego de un violento accidente que le provocó fracturas en ambos tobillos, en la columna y en un brazo, según confirmaron sus allegados.
El cuadro médico generó preocupación en su entorno, especialmente por las dificultades en la atención recibida en el lugar. En redes sociales, su sobrina Daiana Rott relató en una publicación de Instagram que el personal sanitario “no hizo más que pararle el sangrado y darle fármacos para el dolor”, en alusión a las precarias condiciones con las que fue asistida en el primer centro de salud.
Ante la gravedad del caso, la mujer fue trasladada posteriormente a un hospital de la ciudad de Mérida, donde los profesionales le informaron que debía ser intervenida quirúrgicamente. El traslado fue clave para estabilizar su estado, aunque la familia insistió en la necesidad de continuar el tratamiento en la Argentina.
Conmovidos por la situación, los familiares de Rott —vecinos de Las Grutas— se comunicaron con el gobernador Alberto Weretilneck para pedir colaboración. Desde el Ejecutivo provincial confirmaron que el mandatario puso a disposición un avión sanitario con el objetivo de concretar su repatriación, la cual está prevista para este miércoles.
Una vez en territorio nacional, Karina será operada por las lesiones ocasionadas en la caída desde el balcón del tercer piso, mientras su familia permanece expectante y agradece la ayuda recibida para garantizar su regreso seguro al país.
