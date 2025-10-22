Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para noviembre: cómo comprarlo
Los trenes son la opción económica clave para planificar una escapada. Cómo comprar los boletos y cuánto salen.
Ya se habilitó la venta de pasajes de larga distancia para noviembre, aunque solo hay cuatro servicios en funcionamiento: Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario.
De esta forma se confirmó la prolongación de la suspensión de los servicios a Córdoba, Tucumán y Villa María, que se cancelaron desde el pasado septiembre a solicitud de la concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA), cuyo contrato fue extendido hasta 2032.
La oferta ferroviaria, sin embargo, continúa acotada debido a la Emergencia Ferroviaria decretada a nivel nacional. Actualmente, solo cuatro trenes de larga distancia permanecen operativos: los que unen Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado.
Según informó la empresa, el resto de los servicios -entre ellos los que llegaban a Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca y Justo Daract- se mantienen suspendidos por tareas de renovación de vías, revisión técnica o falta de locomotoras en condiciones de operar.
Con la suspensión de estos corredores ya suman un total de 12 los servicios ferroviarios de pasajeros cancelados. A continuación todos los ramales:
- Retiro - Rosario
- Retiro - Córdoba
- Retiro - Justo Daract
- Retiro - Junín
- Once - Pehuajó
- Once - Trenque Lauquen
- Constitución - Bahía Blanca
- Constitución - Pinamar
- La Plata - Brandsen
- General Guido - Divisadero de Pinamar
- Pergamino - Junín
- Mercedes - Bragado
Cómo comprar los pasajes
Los boletos pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones de Once, Constitución y Retiro, o a través de la plataforma web. Quienes compren online obtienen un descuento del 10 %, y los jubilados pueden acceder a una rebaja del 40 % sobre la tarifa final.
Los precios y cómo comprar pasajes de trenes de larga distancia
El valor de los pasajes varía con el sistema de bandas tarifarias según la demanda. Van desde los $7.500 en el tramo a Bragado; desde los $10.000 a Junín; desde los $11.700 a Rosario, y desde los $25.000 para el ramal Plaza Constitución-Mar del Plata.
Además, los menores de 3 años viajan sin cargo, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan el 50 % del valor del pasaje.
Los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren.
