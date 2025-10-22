Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para noviembre: cómo comprarlo

Retiro - Rosario

Retiro - Córdoba

Retiro - Justo Daract

Retiro - Junín

Once - Pehuajó

Once - Trenque Lauquen

Constitución - Bahía Blanca

Constitución - Pinamar

La Plata - Brandsen

General Guido - Divisadero de Pinamar

Pergamino - Junín

Mercedes - Bragado

Cómo comprar los pasajes

Los boletos pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones de Once, Constitución y Retiro, o a través de la plataforma web. Quienes compren online obtienen un descuento del 10 %, y los jubilados pueden acceder a una rebaja del 40 % sobre la tarifa final.

Los precios y cómo comprar pasajes de trenes de larga distancia

El valor de los pasajes varía con el sistema de bandas tarifarias según la demanda. Van desde los $7.500 en el tramo a Bragado; desde los $10.000 a Junín; desde los $11.700 a Rosario, y desde los $25.000 para el ramal Plaza Constitución-Mar del Plata.

Además, los menores de 3 años viajan sin cargo, mientras que los niños de entre 3 y 12 años abonan el 50 % del valor del pasaje.

Los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren.