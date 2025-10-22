Chacabuco: volcó un camión con cerdos volcó en la Ruta 7 y vecinos se llevaron la carga

camion cerdo

Mientras tanto, algunos cerdos deambulaban desorientados y otros permanecían inmóviles.

El camión había partido desde la zona de Roberts, en el partido bonaerense de Lincoln, y era conducido por un hombre oriundo de Ascensión, Paraguay.

El conductor resultó con lesiones leves y fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) local y efectivos policiales, que no lograron detener el robo de los animales.

La Policía Comunal intentó ordenar el tránsito en el lugar del siniestro, pero fue tal la cantidad de personas que se acercaron que la situación superó cualquier capacidad de control.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 7 se vio afectado durante algunas horas, así como también se dificultaron las tareas de asistencia al conductor y posterior remoción del vehículo debido a la presencia de los saqueadores y los curiosos.