El Tren Urquiza brinda un servicio corto por el choque de este jueves: hasta dónde circula
La operación se ve afectada desde la noche del jueves cuando tras un descarrilamiento dos formaciones chocaron a la altura de la Estación Lemos.
Metrovías informó que la Línea Urquiza opera este viernes con un servicio de limitado entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze como consecuencia de un incidente ocurrido ayer minutos antes de las 20 cuando se produjo un rozamiento entre dos formaciones a la altura de la Estación Lemos.
"El personal técnico de la empresa se encuentra desde anoche desempeñando los trabajos necesarios para reponer cuanto antes el servicio completo entre cabeceras", informó la empresa que opera la Línea Urquiza.
Y detalló que "inmediatamente ocurrido el incidente se activaron todos los protocolos de seguridad y el personal de Metrovías brindó rápida asistencia previo a la llegada de Ambulancias y Bomberos que dieron atención a 9 pasajeros que tuvieron lesiones leves a raíz del incidente".
Descarrilamiento y choque
Dos formaciones de la línea Urquiza colisionaron en la noche del jueves en la estación terminal de General Lemos, cuando uno de los trenes descarriló y chocó lateralmente contra otra formación que circulaba en sentido contrario.
El tren número 11 salía en dirección a Federico Lacroze cuando, por un presunto fallo en el mecanismo de vías, colisionó lateralmente contra el tren 5. Aparentemente, el detonante fue un descarrilamiento.
Si bien el impacto se produjo en los laterales de los vagones, los daños materiales registrados fueron importantes. Las imágenes registradas por los testigos en el lugar, mostraron hierros retorcidos y asientos destrozados. Además, se produjo un corte del suministro eléctrico en el interior de los trenes, lo que generó tensión e incertidumbre para los pasajeros, al igual que algunas demoras.
En el lugar intervino personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que dio los primeros auxilios a los heridos, trasladando al menos a un pasajero a un nosocomio cercano, así como de Bomberos y de la Policía Federal.
Mariana Giacumbo, vocera de Metrovías, relativizó anoche la magnitud del accidente y dijo que "es la primera vez que esto nos sucede". La empresa tiene la concesión del servicio desde hace tres décadas, y nunca modernizó las formaciones de la línea ferroviaria.
