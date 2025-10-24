El Tren Urquiza brinda un servicio corto por el choque de este jueves: hasta dónde circula

El tren número 11 salía en dirección a Federico Lacroze cuando, por un presunto fallo en el mecanismo de vías, colisionó lateralmente contra el tren 5. Aparentemente, el detonante fue un descarrilamiento.

Si bien el impacto se produjo en los laterales de los vagones, los daños materiales registrados fueron importantes. Las imágenes registradas por los testigos en el lugar, mostraron hierros retorcidos y asientos destrozados. Además, se produjo un corte del suministro eléctrico en el interior de los trenes, lo que generó tensión e incertidumbre para los pasajeros, al igual que algunas demoras.

En el lugar intervino personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que dio los primeros auxilios a los heridos, trasladando al menos a un pasajero a un nosocomio cercano, así como de Bomberos y de la Policía Federal.

Mariana Giacumbo, vocera de Metrovías, relativizó anoche la magnitud del accidente y dijo que "es la primera vez que esto nos sucede". La empresa tiene la concesión del servicio desde hace tres décadas, y nunca modernizó las formaciones de la línea ferroviaria.