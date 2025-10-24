Ensenada: un adolescente de 16 años robó un auto y en la huida chocó contra un patrullero
El menor quedó detenido tras el accidente que protagonizó bajo la lluvia de este viernes, que quedó grabado. El robo del auto había sido reportado en Berisso.
Un adolescente de 16 años fue detenido este viernes por la mañana tras chocar de frente contra un patrullero que le cerró el paso sobre la Avenida Almirante Brown a la altura de la calle 12 en Ensenada, provincia de Buenos Aires. El joven había robado el vehículo unas horas antes en Berisso.
La caótica secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad de la vía pública, y en el video que se hizo viral en las últimas horas se puede ver el momento exacto en el que el adolescente choca de frente contra una camioneta de la Policía bonaerense para luego perder el control del auto y terminar despistando en medio del temporal.
El dueño del auto había reportado su robo a primera hora del viernes en Berisso, provincia de Buenos Aires, y al aportar el dato de la patente se libró una orden de captura, informó el sitio El Día de La Plata.
Por eso las autoridades estaba atentas a la aparición del auto por la zona, y cuando lo divisaron gracias al anillo digital de seguridad en la intersección de la avenida 122 y 51 empezaron una persecusión para cercar al ladrón, cosa que finalmente ocurrió cuando el joven tomó la Avenida Almirante Brown en Ensenada.
Con la calzada resbaladiza, la visión disminuida por el mal tiempo y un apuro digno de una persecusión policial, el adolescente logró maniobrar tras chocar contra el patrullero y estacionó el auto para luego bajarse y seguir la fuga a pie.
Pero todo fue en vano, porque los efectivos policiales alcanzaron lo alcanzaron y lo detuvieron.
Ahora se encuentra en una dependencia policial a la espera de que se esclarezca no sólo su rol en el episodio sino la motivación para el robo del auto y qué pretendía hacer con él.
