Chaco: un comisario borracho agredió a un grupo de médicos voluntarios

La fundación denunció que el comisario secuestró vehículos que participaban del operativo sanitario y ordenó la detención de una de las médicas "sin ninguna causa ni orden judicial". "Decenas de testigos vieron la agresión, el estado de ebriedad de este funcionario y el abuso de autoridad", agregaron.

taco pozo

En ese contexto, Todo por Todos se comunicó con el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien a su vez intervino ante su par chaqueño, Hugo Daniel Matkovich, y logró que les tomaran la denuncia. Melchori fue separado y se dispuso una investigación interna a través del Órgano de Control Institucional (OCI).

"Es importante remarcar que tanto el Ministerio de Seguridad como la conducción policial sostienen una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la normativa y de las leyes vigentes", sostuvo la Policía de Chaco en un comunicado.

Según denunció la fundación en redes sociales, el comisario "acumula más de 25 denuncias por abuso de autoridad, violencia con vecinos y procedimientos fuera del marco legal". También aclararon que "solo se lo apartó de la comisaría pero sigue libre, sin sumario formal, viviendo literalmente al lado de la dependencia policial".