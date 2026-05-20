La Policía de la Ciudad secuestró en Flores más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando

También colaboraron efectivos de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

La investigación permitió determinar que en esos comercios se comercializaban productos ingresados al país de manera irregular, en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, y que muchos presentaban marcas falsificadas.

En este sentido, de los 5.043 pares de zapatillas secuestrados, el 80 por ciento provenían de Brasil y el resto de China.

Operativo Flores Zapatillas Operativo en Flores por zapatillas de contrabando

Durante los operativos se allanó también un local de artículos importados, donde se secuestraron termos de contrabando que no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

En los procedimientos también fueron incautados celulares y otros elementos de interés para la causa, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 5, a cargo de Diego Amarante, Secretaría 10 de María Inés Dato.

Este operativo se suma a otros realizados meses atrás en Belgrano y Flores, donde fueron secuestradas zapatillas, ropa falsificada y mercadería ingresada al país de contrabando eludiendo controles aduaneros.