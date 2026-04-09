Conmoción en Comodoro Rivadavia: un nene de 4 años murió de un paro cardíaco e investigan a su madre

Lorena Andrade, pareja del papá biológico del nene, contó que el chico estaba bajo el cuidado de la madre por decisión judiciala pesar de que, según ella, el vínculo entre los dos era prácticamente inexistente.

nene paro cardiaco comodoro rivadavia La casa de la mamá del menor fue allanada.



“Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá”, afirmó Lorena, en diálogo con el medio ADN Sur.

Según su testimonio, el 4 de noviembre el nene fue retirado de su entorno habitual y, tras una medida perimetral, el padre y su familia no pudieron acercarse durante tres meses. “Recorrimos varios lugares hasta que encontramos el jardín donde estaba yendo, porque no nos querían decir”, reclamó.

La mujer recordó que el nene sufrió mucho aquel cambio. “A pocos días de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, fue gritando y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba”, recordó.

La situación se agravó cuando, el 9 de marzo, Lorena publicó un video en redes sociales donde se ve al nene llorando mientras un policía lo lleva de la mano.

“Ese día lo encontramos en su nuevo jardín. La pareja de ella nos dijo que para él (el chico) era una carga y que a veces tenía que hasta bañarlo, que estaba cansado. Le pedimos llevarlo a la plaza y accedió a que lo traigamos un rato a casa. Pero después empezó a llamar y a amenazarnos con denunciar al papá”, recordó Lorena.

"Fuimos rapidísimo al hospital y de ahí no nos movimos. Ella se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa", apuntó Lorena. Dijo, además, que durante tres meses la madre biológica puso una perimetral que les impidió acercarse al nene.

nene paro cardiaco comodoro rivadavia El entorno paterno del nene que murió en Comodoro Rivadavia apuntó contra la madre. Foto: Facebook: Lulu Andrade.

Qué revelaron las primeras pericias sobre la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

De acuerdo con la información publicada por el portal ADN Sur, las primeras pericias forenses realizadas al cuerpo de la víctima indicaron la presencia de lesiones internas en la cabeza.

Si bien aún se espera el resultado de la autopsia, esta observación resulta clave para profundizar en las circunstancias en las que se produjo la muerte del nene.

Durante el examen forense se tomaron múltiples muestras al cuerpo del menor que serán sometidas a análisis exhaustivos. Según indicaron fuentes de la investigación al citado medio, los resultados de las pericias podrían demorar al menos una semana, por la complejidad que representan.

En paralelo, la familia paterna del menor denunció irregularidades en el proceso de tenencia del menor y apuntó directamente contra la madre, a quien acusan de haberlo maltratado.

“Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. En todos los análisis que le hicieron no se explica qué le provocó eso. No tenía problemas en el corazón, nada”, expresó Lorena Andrade, pareja del papá biológico del nene en diálogo con ADN Sur.

Hasta el momento no hay personas detenidas. Las autoridades trabajan en la reconstrucción de las últimas horas del menor, para determinar qué fue lo que derivó en el lamentable desenlace. La investigación continúa.