Duro testimonio en la mesa de Mirtha Legrand: Fernán Mirás dio detalles de cuando estuvo al borde de la muerte

El relato de Fernán Mirás sobre su problema de salud

Embed - "Tuve suerte": Fernán Mirás contó el episodio del aneurisma que lo puso al filo de la muerte

El artista, que actualmente promociona el estreno de la obra teatral Sottovoce, respondió a una consulta directa de la conductora sobre su pasado clínico. "Estuve enfermo hace cinco o seis años, tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé y nací de nuevo, en un sentido", relató el intérprete con total sinceridad ante las cámaras.