Duro testimonio en la mesa de Mirtha Legrand: Fernán Mirás dio detalles de cuando estuvo al borde de la muerte
En el programa de Mirtha Legrand, el actor Fernán Mirás recordó el grave aneurisma que superó hace un tiempo. "Fue una desgracia con suerte", aseguró.
Durante la última emisión del histórico programa televisivo conducido por Mirtha Legrand, el reconocido actor argentino Fernán Mirás conmovió a todos los invitados presentes al recordar detalladamente el severo episodio de salud que sufrió hace algunos años, definiendo aquella dura experiencia médica como un verdadero renacer personal y profesional.
El relato de Fernán Mirás sobre su problema de salud
El artista, que actualmente promociona el estreno de la obra teatral Sottovoce, respondió a una consulta directa de la conductora sobre su pasado clínico. "Estuve enfermo hace cinco o seis años, tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé y nací de nuevo, en un sentido", relató el intérprete con total sinceridad ante las cámaras.
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Al brindar más precisiones sobre aquel inesperado momento que paralizó su carrera, explicó que el inconveniente ocurrió justo cuando estaba a punto de comenzar a dirigir un proyecto cinematográfico junto a la actriz Natalia Oreiro. "A diez días de empezar, tuve este episodio. Fue una desgracia con suerte", remarcó para dimensionar la gravedad del cuadro.
Finalmente, detalló que padeció un aneurisma y compartió el gran alivio que le transmitieron los especialistas tras la exitosa recuperación. "Es algo genético que uno tiene y, si lo tenés, no lo podés tener nunca más. El médico me dijo: ‘Mirá, esto es muy peligroso, pero si salís bien, nunca más vas a tenerlo’. Tuve suerte", concluyó.
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