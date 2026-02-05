Conmoción en Ensenada: hallaron muerto y con tres tiros a un exfuncionario en Punta Lara
El cuerpo de Walter Rovetta apareció en la costa de Ensenada. Fue encontrado por trabajadores municipales con heridas de bala en el tórax y la cabeza.
Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad de Punta Lara este jueves por la mañana. Trabajadores municipales de Ensenada que realizaban tareas de limpieza alertaron a la policía tras encontrar un cadáver tendido sobre un conjunto de piedras en la zona costera.
Al arribar al lugar, los médicos del SAME certificaron el deceso y las autoridades lograron identificar al fallecido como Walter Rovetta, un exinspector municipal de tránsito de la ciudad de Ensenada, quien, según voceros oficiales, se encontraba jubilado desde hace años.
La escena que sacudió a Ensenada y la hipótesis judicial
El cuerpo de Rovetta se encontraba boca arriba y descalzo, vestido con un pantalón oscuro y una remera azul clara. Junto a él, los peritos incautaron una pistola calibre .22 con el martillo montado y dos vainas servidas.
El informe preliminar arrojó un dato estremecedor: el cadáver presentaba tres impactos de bala, dos en la zona del tórax y uno en la cabeza.
Pese a la cantidad de disparos, la investigación, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield de la UFI 15 de La Plata, se inclina por la teoría de que el hombre se quitó la vida. "La hipótesis que se trabaja apunta a un suicidio, creemos que falló en sus primeros intentos y al quedar con sobrevida lo intentó por tercera vez", detalló un investigador del caso.
La causa fue caratulada preventivamente como "averiguación de causales de muerte". La hija del fallecido prestó declaración y aportó detalles que, aunque se mantienen bajo reserva, reforzarían la línea investigativa del suicidio.
