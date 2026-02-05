Conmoción en Ensenada: hallaron muerto y con tres tiros a un exfuncionario en Punta Lara

Operativo en Punta Lara por el funcionario de Ensenada

Pese a la cantidad de disparos, la investigación, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield de la UFI 15 de La Plata, se inclina por la teoría de que el hombre se quitó la vida. "La hipótesis que se trabaja apunta a un suicidio, creemos que falló en sus primeros intentos y al quedar con sobrevida lo intentó por tercera vez", detalló un investigador del caso.