La Plata: simuló que esperaba el colectivo y arrastró a una mujer por la calle para robarle

Vecinos de Villa Elvira identificaron al ladrón como “El Gordo”

El video del ataque se difundió rápidamente entre los vecinos de la zona a través de WhatsApp y redes sociales, lo que permitió que varios reconocieran al delincuente.

El atacante fue identificado como “El Gordo”, un hombre que vive en la misma zona sur de la cuidad. Según los vecinos, su vivienda había sido allanada por la Policía Bonaerense el último fin de semana por el robo de una moto. En esa oportunidad, el padre y el hermano del presunto ladrón fueron detenidos, pero él logró escapar a las corridas.

“Él escapó corriendo por el campito con árboles que tienen enfrente de su casa”, contó una vecina en diálogo con el portal 0221 y agregó: “Se dedican a robar y el barrio es muy peligroso para las mujeres que salimos a trabajar muy temprano todos los días”.

Tras el ataque, la víctima hizo la denuncia en el Destacamento Barrio Aeropuerto. A partir de su relato, las imágenes difundidas del robo y la palabra de vecinos de la zona, las autoridades policiales obtener más datos sobre la identidad del sujeto para localizarlo y detenerlo.