La Plata: simuló que esperaba el colectivo y arrastró a una mujer por la calle para robarle
La víctima se resistió y sufrió varios golpes. El atacante sería un vecino del barrio al que días atrás allanaron por otro robo.
Una mujer fue atacada brutalmente por un delincuente que intentó robarle su mochila en una parada de colectivo en Villa Elvira, partido de La Plata. El agresor la tiró al suelo y la arrastró durante varios metros por la calle, pero la víctima se defendió con todas sus fuerzas y logró evitar el asalto.
El despiadado ataque ocurrió durante la mañana del martes en el cruce de las calles 116 y 609, y toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por cámaras de seguridad de la zona.
Como todos los días, la mujer salió de su casa y caminó hacia la parada de colectivo para dirigirse a su trabajo. Tal como se ve en las imágenes, en ese momento, un hombre se acercó y simuló esperar el transporte.
Luego de esperar a que pasaran varios autos y de comprobar que no había personas que pudieran impedir el hecho, el delincuente se paró detrás de la víctima, la abordó por la espalda, la zamarreó brutalmente y la arrastró por la calle durante varios metros con la intención de robarle la mochila con todas sus pertenencias.
La mujer se resistió al robo con todas sus fuerzas y luchó contra el ladrón mientras la arrastraba, sin soltar sus pertenencias en ningún momento. Ante esto, el delincuente desistió del hecho y se escapó con las manos vacías.
Vecinos de Villa Elvira identificaron al ladrón como “El Gordo”
El video del ataque se difundió rápidamente entre los vecinos de la zona a través de WhatsApp y redes sociales, lo que permitió que varios reconocieran al delincuente.
El atacante fue identificado como “El Gordo”, un hombre que vive en la misma zona sur de la cuidad. Según los vecinos, su vivienda había sido allanada por la Policía Bonaerense el último fin de semana por el robo de una moto. En esa oportunidad, el padre y el hermano del presunto ladrón fueron detenidos, pero él logró escapar a las corridas.
“Él escapó corriendo por el campito con árboles que tienen enfrente de su casa”, contó una vecina en diálogo con el portal 0221 y agregó: “Se dedican a robar y el barrio es muy peligroso para las mujeres que salimos a trabajar muy temprano todos los días”.
Tras el ataque, la víctima hizo la denuncia en el Destacamento Barrio Aeropuerto. A partir de su relato, las imágenes difundidas del robo y la palabra de vecinos de la zona, las autoridades policiales obtener más datos sobre la identidad del sujeto para localizarlo y detenerlo.
