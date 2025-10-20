Conmoción en Paraná: una chica de 16 años fue asesinada de un disparo tras una fiesta

CHICA BALEADA PANAMÁ

Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios de Paraná de la Policía de Entre Ríos, detalló: “A la salida, entre personas que se retiraban en moto y otras a pie, hubo una discusión y empezaron a arrojar elementos las personas que iban caminando hacia las que iban en moto. Estas últimas habrían efectuado disparos de arma de fuego hacia estas personas, logrando impactar uno de ellos a la chica, que era miembro del mismo grupo de jóvenes que salían en moto”.

CHICA BALEADA PARANA

Por el caso de homicidio hay tres personas detenidas en Paraná: “Inmediatamente logramos identificar a las personas que se conducían en moto. Una logra ser detenida en el Hospital San Martín. La otra persona fue lesionada por familiares, según lo que dicen, de la chica que falleció”, explicó por su parte Carlos Schmunk, jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, en diálogo con Radio La Voz.

“Los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”, sostuvo.

En el marco del operativo posterior al hecho, personal de la División Homicidios secuestró una pistola calibre 9 milímetros que habría sido utilizada en el ataque. “El otro masculino que fue sindicado como autor del disparo fue lesionado de gravedad y trasladado al hospital en calidad de detenido”, agregó Schmunk.

Las pericias quedaron a cargo de la División Policía Científica, bajo la dirección del especialista en ecopometría Iván Verón.