Conmoción en Paraná: una chica de 16 años fue asesinada de un disparo tras una fiesta
Jazmín Ayesha González recibió el impacto en la cabeza cuando se retiraba del lugar. Por el homicidio hay detenidos.
Una adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una presunta pelea entre bandas. Todo ocurrió cuando la víctima se retiraba de una fiesta en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El homicidio tuvo lugar el domingo por la madrugada en el barrio Bajada Grande, mientras se desarrollaba una fiesta en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Cortada A y Cortada G.
Tal como se pudo observar en un video difundido en las últimas horas, la víctima, identificada como Jazmín Ayesha González y vestida con una campera blanca y un short oscuro, se estaba retirando del lugar a bordo de una moto junto a su grupo de amigos cuando aparecieron en escena varios jóvenes que comenzaron a arrojarles piedras y objetos contundentes.
Fue entonces cuando uno de los agresores sacó un arma y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Jazmín, quien apenas unos segundos después cayó desplomada sobre la calle de tierra.
La menor fue trasladada de urgencia por el servicio de emergencia 107 al Hospital San Martín, donde ingresó en estado crítico y falleció dos horas después.
Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios de Paraná de la Policía de Entre Ríos, detalló: “A la salida, entre personas que se retiraban en moto y otras a pie, hubo una discusión y empezaron a arrojar elementos las personas que iban caminando hacia las que iban en moto. Estas últimas habrían efectuado disparos de arma de fuego hacia estas personas, logrando impactar uno de ellos a la chica, que era miembro del mismo grupo de jóvenes que salían en moto”.
Por el caso de homicidio hay tres personas detenidas en Paraná: “Inmediatamente logramos identificar a las personas que se conducían en moto. Una logra ser detenida en el Hospital San Martín. La otra persona fue lesionada por familiares, según lo que dicen, de la chica que falleció”, explicó por su parte Carlos Schmunk, jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, en diálogo con Radio La Voz.
“Los autores de los disparos son todos conocidos y hay parentesco entre ellos”, sostuvo.
En el marco del operativo posterior al hecho, personal de la División Homicidios secuestró una pistola calibre 9 milímetros que habría sido utilizada en el ataque. “El otro masculino que fue sindicado como autor del disparo fue lesionado de gravedad y trasladado al hospital en calidad de detenido”, agregó Schmunk.
Las pericias quedaron a cargo de la División Policía Científica, bajo la dirección del especialista en ecopometría Iván Verón.
