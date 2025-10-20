Impunidad total: violento robo de motochorros a un vecino de Villa Devoto

Sigue la búsqueda de la pareja desaparecida en Chubut: el desesperado pedido de sus familiares

La intensa búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años y Juana Inés Morales, de 69, la pareja que desapareció hace nueve días en la zona Rocas Coloradas, provincia de Chubut, continúa este lunes con un amplio operativo que incluye el trabajo de drones y perros especializados. Familiares de la mujer solicitaron a las autoridades que abran la camioneta en la que se trasladaban, la cual fue encontrada encajada y abandonada.

En la mañana de este lunes, el rastrillaje se reanudó en un amplio radio geográfico cercano al Cañadón Visser y Rocas Coloradas, en el trayecto entre Comodoro Rivadavia y Camarones.

jubilados desaparecidos chubut Pedro Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez hace una semana en el paraje Rocas Coloradas.

Unos 40 efectivos policiales junto con personal y móviles de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal trabajaban con drones de última generación para relevar el área y binomios de las Divisiones Canes de la Policía del Chubut, la Base Aeronaval ‘Almirante Zar’ y de la Policía Federal Argentina especializados en búsqueda de personas.

La camioneta Toyota Hilux 4x4 en la que se trasladaba la pareja fue encontrada el viernes por la mañana encajada en la zona de Rocas Coloradas, a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova y a otros 20 kilómetros de la costa. Estaba cerrada con llave y sin signos de violencia. En el sitio se encontraron signos de que intentaron sacarla del barro sin éxito.

A su vez, se informó que dentro de la camioneta había pertenencias de la pareja, agua, comida y una carpa. Familiares de la mujer realizaron un desesperado pedido y solicitaron la ayuda de la gente para poder abrir las puertas del vehículo dado que ninguno cuenta con las llaves.

Pedro y Juana habían comenzado su relación hace muy poco tiempo y habían decidido realizar una escapada romántica a Camarones. Según le había expresado la mujer a una de sus hijas, iban a viajar el fin de semana del sábado 11 y regresarían para el lunes.

Sin embargo, nada se sabe de ellos desde ese día. Cámaras de seguridad registraron a la camioneta en Caleta Córdova cerca de las 10 de la mañana y en una estación de servicio donde cargaron combustible. A su vez, la última señal de teléfono de la mujer se registró en ese municipio.

La principal hipótesis es que la camioneta de la pareja quedó encajada en el barro y, al no poder salir, ambos decidieron ir a pedir ayuda. Periodistas locales informaron que aquel sábado 11 se registraron vientos de más de cien kilómetros por hora.

Los investigadores buscan además establecer los motivos por los cuales decidieron conducir por ese camino inhóspito y con una camioneta no apta para la zona en vez de dirigirse desde Comodoro Rivadavia a Camarones por ruta 3, la cual se encuentra asfaltada.