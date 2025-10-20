Lo que sucederá con el feriado nacional de noviembre: los detalles

Cuándo será el feriado nacional de noviembre

Según el calendario oficial de feriados, el próximo fin de semana largo de noviembre 2025 se celebrará por el Día de la Soberanía Nacional, conmemorando la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845. Este feriado recuerda la resistencia del pueblo argentino frente a la invasión anglo-francesa en el río Paraná, un episodio histórico clave para afirmar la soberanía del país.