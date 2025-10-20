Lo que sucederá con el feriado nacional de noviembre: los detalles
Tras el fin de semana largo de octubre 2025, crece la expectativa por el próximo feriado. Mirá cuándo llega y cómo quedará el calendario.
Después del fin de semana largo de octubre 2025, muchos argentinos ya están atentos al próximo feriado. En noviembre habrá una nueva oportunidad para disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos, perfectos para organizar una escapada o relajarse en casa. Este nuevo fin de semana largo se presenta como la ocasión ideal para recargar energías antes del cierre del año.
Cuándo será el feriado nacional de noviembre
Según el calendario oficial de feriados, el próximo fin de semana largo de noviembre 2025 se celebrará por el Día de la Soberanía Nacional, conmemorando la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845. Este feriado recuerda la resistencia del pueblo argentino frente a la invasión anglo-francesa en el río Paraná, un episodio histórico clave para afirmar la soberanía del país.
El fin de semana largo se extenderá del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, brindando cuatro días consecutivos de descanso en todo el territorio nacional. Es importante tener en cuenta que el viernes no laborable no posee la misma categoría que un feriado, por lo que la decisión de trabajar o no queda a criterio de cada empleador.
Este período se presenta como una oportunidad ideal para planificar escapadas o actividades recreativas, especialmente para quienes buscan aprovechar los últimos meses del año. Con destinos turísticos de todo tipo, desde playas hasta sierras y ciudades históricas, noviembre promete ser uno de los meses más esperados por los argentinos que quieren disfrutar de un merecido descanso antes del cierre de 2025.
Calendario de feriados 2025
El Gobierno Nacional confirmó un feriado extendido en noviembre 2025, generando un fin de semana largo ideal para escapadas:
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Sábado 22 y domingo 23: fin de semana habitual.
- Lunes 24: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre.
