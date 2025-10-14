Palito Ortega explicó por qué debió suspender su show en Paraná: "Tengo que hacer reposo"

palito ortega parana

El músico ya tiene la mirada puesta en sus compromisos futuros. Mateyko le recordó la fecha pendiente: el jueves 27 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba. Palito Ortega cerró la charla dejando un mensaje de esperanza y agradecimiento a sus seguidores: “Espero encontrarlos en un abrazo y con una canción cuando vaya ahora pronto a Córdoba. Que Dios los bendiga a todos”.

Por su parte, Lalo Fransen, responsable de la gestión de las actividades del cantante, también había sumado alivio, confirmando que “No es nada grave, es un herpes que tiene en el rostro, nada más, que no le impide cantar y eso. Se suspendió el show, pero nada más que eso”. Fransen remarcó que el estado general del artista era bueno y que no había necesidad de internación, buscando despejar cualquier temor.

La suspensión inicial, la incertidumbre y el posterior parte médico se resolvieron con la palabra afable del propio Palito Ortega, poniendo nombre al dolor y tiempo a la espera del reencuentro con su público.