Palito Ortega explicó por qué debió suspender su show en Paraná: "Tengo que hacer reposo"
El artista contó que tiene un problema de salud que le indica reposo porque le afectó la parte derecha de su cara. Los detalles de su dolencia.
La escena cultural de Paraná se vio sacudida el domingo por la súbita suspensión del show de Palito Ortega, generando inquietud entre sus seguidores al vincularse la causa con un problema de salud. Sin embargo, en las últimas horas, el propio cantante rompió el silencio y, junto a su entorno, llevó tranquilidad sobre su estado.
Inicialmente, su hija Julieta Ortega y su amigo Lalo Fransen hablaron con Teleshow para aclarar lo ocurrido: el artista padece herpes zóster en el rostro. Julieta precisó que “Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”, explicando que la indicación médica era cancelar sus presentaciones de la semana y la siguiente.
En una charla distendida con Juan Alberto Mateyko, el propio Palito Ortega se sinceró, con una mezcla de humor y resignación sobre el reposo obligado. “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, confesó, fiel a su estilo.
El cantante detalló la molestia que provocó el parate de su agenda: “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”. Relató que los síntomas aparecieron justo después de su concierto del Ópera y que la infección le había provocado inflamación y dolor en el perfil derecho de su rostro.
Consultado por Mateyko sobre la duración del reposo, Palito fue directo: “Ahora, yo supongo que toda esta semana... para ver cómo, porque es una cosa rara, de hecho, en la cara en realidad dolor siento poco, pero es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”. El músico sigue todas las indicaciones médicas, incluyendo medicación precisa y reposo, enfocado en regresar cuanto antes.
El músico ya tiene la mirada puesta en sus compromisos futuros. Mateyko le recordó la fecha pendiente: el jueves 27 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba. Palito Ortega cerró la charla dejando un mensaje de esperanza y agradecimiento a sus seguidores: “Espero encontrarlos en un abrazo y con una canción cuando vaya ahora pronto a Córdoba. Que Dios los bendiga a todos”.
Por su parte, Lalo Fransen, responsable de la gestión de las actividades del cantante, también había sumado alivio, confirmando que “No es nada grave, es un herpes que tiene en el rostro, nada más, que no le impide cantar y eso. Se suspendió el show, pero nada más que eso”. Fransen remarcó que el estado general del artista era bueno y que no había necesidad de internación, buscando despejar cualquier temor.
La suspensión inicial, la incertidumbre y el posterior parte médico se resolvieron con la palabra afable del propio Palito Ortega, poniendo nombre al dolor y tiempo a la espera del reencuentro con su público.
