Según trascendió en el marco de las primeras averiguaciones, la acompañante no se encontraba en el lugar al momento del arribo de los efectivos y hasta el momento no pudo ser localizada. Por este motivo, los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad internas del hotel y de la vía pública en los alrededores de Carlos Pellegrini y la avenida 9 de Julio para dar con su paradero y tomarle declaración testimonial.