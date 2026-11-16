Conmoción en pleno centro porteño: murió un hombre tras caer desde el piso 11 de un hotel
La víctima, de 65 años, estaba alojada junto a una mujer que aún no fue localizada. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
Un hombre de 65 años falleció este lunes tras caer al vacío desde el piso 11 del Hotel Embajador, ubicado sobre la calle Carlos Pellegrini al 1100, en el barrio porteño de Retiro, en un episodio que es investigado por la Justicia para determinar si se trató de un accidente o de un suicidio.
El hecho generó un importante despliegue policial y de emergencias en plena zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que vecinos y transeúntes alertaran a las autoridades al advertir el cuerpo tendido sobre la vereda frente al establecimiento hotelero.
Las hipótesis de la investigación
Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar, constataron el deceso del huésped y procedieron a perimetrar la escena para facilitar el trabajo de los peritos criminalísticos. En principio, la causa quedó caratulada bajo la figura de "averiguación de suicidio", aunque los investigadores no descartan ninguna línea de análisis hasta contar con los resultados de las pericias y de la autopsia correspondiente.
El objetivo central de las diligencias judiciales es reconstruir los últimos momentos de la víctima dentro del edificio y establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la caída desde el undécimo nivel.
Buscan a una mujer que lo acompañaba
De acuerdo con lo informado por fuentes policiales vinculadas al caso, el hombre fallecido se encontraba hospedado en la habitación 3 del mencionado hotel junto a una mujer.
Según trascendió en el marco de las primeras averiguaciones, la acompañante no se encontraba en el lugar al momento del arribo de los efectivos y hasta el momento no pudo ser localizada. Por este motivo, los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad internas del hotel y de la vía pública en los alrededores de Carlos Pellegrini y la avenida 9 de Julio para dar con su paradero y tomarle declaración testimonial.
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