Conmoción en Rosario: un trabajador tercerizado se quemó a lo bonzo por una presunta deuda salarial

Siempre según la reconstrucción oficial, el hombre se mostraba alterado y manifestaba que solo quería cobrar dinero que le adeudaban desde hacía meses por un trabajo como vigilador que había prestado como tercerizado en esa empresa. Mientras personal policial intentaba mediar para que depusiera su actitud, también se convocó a bomberos y a una ambulancia.

En ese contexto, y antes de que pudiera ser reducido, el hombre se roció con combustible y se prendió fuego dentro de la garita.

Personal presente en el lugar logró sofocar rápidamente las llamas con extintores de polvo químico, mientras bomberos zapadores colaboraron en la asistencia hasta la llegada de una unidad médica.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con quemaduras en distintas partes del cuerpo, aunque al momento del traslado presentaba signos vitales.

Durante el procedimiento tres policías también resultaron con quemaduras leves en brazos y manos al intervenir para contener la situación.

Según allegados al hombre, el conflicto se originó por una disputa laboral relacionada con pagos pendientes por trabajos de seguridad realizados meses atrás.

“Estaba desesperado porque no le daban respuestas”, sostuvo en diálogo con De 12 a 14 (El Tres), y agregó que su intención era “asustar al empleador para que le pagaran lo que le debían”, aunque la situación terminó de la peor manera.

El caso quedó bajo investigación y en el lugar trabajó personal policial y peritos para reconstruir la secuencia de los hechos, mientras la investigación quedó a cargo de la Justicia para determinar las circunstancias exactas del caso.