Rosario: entró a una heladería a robarse las propinas y terminó a las piñas con un empleado

"Le dijo: 'Te saqué para los puchos', como si nosotros tuviéramos que mantenerle el vicio a los demás", señaló el dueño de la heladería al programa "Cada día", por canal El Tres de Rosario.

"A nosotros nos llamó mucho la atención porque el empleado es un chico muy tranquilo, vino de Tucumán el año pasado. Le generó mucha impotencia ver que, encima que lo estaba ayudando, el tipo le estaba robando", convino Leonardo.

Lo que ocurrió tras el forcejeo inicial fue que el ladrón de propinas devolvió apenas unos billetes, y el empleado del local lo empujó hacia la calle, donde otro hombre intervino para reducirlo.

"Ellos estaban trenzados en la vereda y justo pasaban dos chicas. Después otro muchacho que pasaba le pegó y lo dejó reducido en la esquina hasta que llegó la policía", precisó el dueño del local, quien también anticipó que su empleado tuvo que ir a declarar a la comisaría mientras "el tipo a las 24 horas ya estaba caminando otra vez por la zona".

Al parecer el ladrón de propinas es conocido por andar con los "trapitos" de la zona, y ya perpetró otros robos en el sur de Rosario.