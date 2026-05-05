Rosario: entró a una heladería a robarse las propinas y terminó a las piñas con un empleado
La secuencia se desarrolló el viernes pasado en un local que suele regalar sus facturas del día anterior. Un hombre se aprovechó de la bondad del staff y cobró.
Un hombre entró a pedir facturas el viernes pasado en una heladería de Rosario, provincia de Santa Fe, y terminó a los golpes con el empleado del local que descubrió que estaba intentando robar sus propinas.
La caótica secuencia se desarrolló durante el feriado del 1o de Mayo, cuando la mayor parte de los negocios de Rosario permanecían cerrados. El ladrón entró a la heladería ubicado en San Martín y Gaboto para pedir las facturas del día anterior, y aprovechó para meterla mano en el frasco de las propinas.
Según explicó esta semana Leonardo, dueño de la heladería y café, el ladrón "entró a pedir las medialunas viejas y apenas el empleado se da vuelta para buscarlas le mete la mano en el tarro de propinas. Después le pide agua para volver a meter la mano".
Pero la maniobra terminó de manera desastrosa cuando el empleado del local se percató de que le estaban tomando el pelo -y la plata- y le pidió al ladrón que devolviese la plata.
"Le dijo: 'Te saqué para los puchos', como si nosotros tuviéramos que mantenerle el vicio a los demás", señaló el dueño de la heladería al programa "Cada día", por canal El Tres de Rosario.
"A nosotros nos llamó mucho la atención porque el empleado es un chico muy tranquilo, vino de Tucumán el año pasado. Le generó mucha impotencia ver que, encima que lo estaba ayudando, el tipo le estaba robando", convino Leonardo.
Lo que ocurrió tras el forcejeo inicial fue que el ladrón de propinas devolvió apenas unos billetes, y el empleado del local lo empujó hacia la calle, donde otro hombre intervino para reducirlo.
"Ellos estaban trenzados en la vereda y justo pasaban dos chicas. Después otro muchacho que pasaba le pegó y lo dejó reducido en la esquina hasta que llegó la policía", precisó el dueño del local, quien también anticipó que su empleado tuvo que ir a declarar a la comisaría mientras "el tipo a las 24 horas ya estaba caminando otra vez por la zona".
Al parecer el ladrón de propinas es conocido por andar con los "trapitos" de la zona, y ya perpetró otros robos en el sur de Rosario.
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