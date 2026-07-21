Conmoción en Salta: investigan la muerte de un turista que fue hallado sin vida en pleno centro

Médicos del SAMEC confirmaron que el turista murió en el lugar

Con el correr de las horas, trascendió que la víctima sería un ciudadano paraguayo que se encontraba de visita en Salta. Hasta el momento, su identidad no fue difundida oficialmente mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los investigadores también analizarán las cámaras de seguridad ubicadas en la zona para reconstruir los últimos minutos del hombre antes de la descompensación y establecer si existió algún otro factor que pudiera haber influido en el desenlace. Mientras tanto, la causa permanece en manos de la Fiscalía de turno, que continúa con la investigación.