Motochorros asesinaron a un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa
La víctima fue interceptada por dos delincuentes cuando circulaba por la calle y la secuencia del ataque quedó registrada por cámaras de seguridad.
Un cabo de la Policía Federal Argentina fue asesinado durante la noche del lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero, luego de ser asaltado por motochorros que le robaron la moto en plena vía pública. El violento episodio vuelve a poner en foco la problemática de la inseguridad en el conurbano bonaerense.
El hecho ocurrió en la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Ezeiza y Río Bermejo, de esa zona del partido de Tres de Febrero.
La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez, cabo de la Policía Federal que se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones.
De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, Gerez circulaba en moto cuando dos delincuentes a bordo de otra motocicleta se le pusieron a la par. En cuestión de segundos, el acompañante descendió armado y lo amenazó con el objetivo de robarle sus pertenencias y el vehículo.
Imágenes captadas por cámaras de seguridad de la cuadra muestran que el efectivo intenta retroceder mientras busca tomar su arma reglamentaria. Sin embargo, el ladrón actúa con rapidez: le arrebata un bolso y, casi de inmediato, le dispara a corta distancia. El disparo resulta mortal y el cabo cae al suelo gravemente herido.
Tras el ataque, el asaltante sube a la moto de la víctima y se da a la fuga junto a su cómplice, que lo aguardaba encendido en la otra motocicleta. Ambos escaparon del lugar sin que hasta el momento se conozcan detenciones vinculadas al hecho. Vecinos de la zona alertaron al 911 y personal policial y médico se hizo presente, pero no pudieron salvar la vida del cabo.
Investigación y búsqueda de los agresores
La investigación quedó en manos de la Justicia bonaerense, que analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales y privadas con el objetivo de reconstruir el recorrido de los motochorros antes y después del ataque. También se tomaron declaraciones a testigos y se ordenaron peritajes sobre la escena del crimen.
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