Motochorros asesinaron a un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa

Tras el ataque, el asaltante sube a la moto de la víctima y se da a la fuga junto a su cómplice, que lo aguardaba encendido en la otra motocicleta. Ambos escaparon del lugar sin que hasta el momento se conozcan detenciones vinculadas al hecho. Vecinos de la zona alertaron al 911 y personal policial y médico se hizo presente, pero no pudieron salvar la vida del cabo.

Investigación y búsqueda de los agresores



La investigación quedó en manos de la Justicia bonaerense, que analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales y privadas con el objetivo de reconstruir el recorrido de los motochorros antes y después del ataque. También se tomaron declaraciones a testigos y se ordenaron peritajes sobre la escena del crimen.