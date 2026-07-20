Turismo en Salta: el pueblo con muchos colores y pocos habitantes

Además, el pueblo suele formar parte de los recorridos por los Valles Calchaquíes, ya que su entorno ofrece cerros de múltiples tonalidades, miradores naturales y paisajes que cambian de color según la hora del día.

Dónde queda Alemanía

Alemanía está ubicada en el departamento de Guachipas, en el centro-sur de la provincia de Salta. Se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salta y a aproximadamente 80 kilómetros de Cafayate, sobre uno de los corredores turísticos más importantes del noroeste argentino.

Gracias a su ubicación estratégica, muchos viajeros aprovechan la visita para recorrer otros atractivos cercanos, como la Quebrada de las Conchas y los distintos pueblos de los Valles Calchaquíes.

Cómo llegar a Alemanía

La forma más sencilla de llegar es por la Ruta Nacional 68, que une la ciudad de Salta con Cafayate. Desde la capital provincial, el viaje demanda alrededor de dos horas en automóvil, atravesando algunos de los paisajes más característicos del sur salteño.

Quienes viajan desde Buenos Aires pueden acceder por la Ruta Nacional 9 y luego continuar por la Ruta Nacional 68. El recorrido total supera los 1.400 kilómetros y demanda alrededor de 18 horas de viaje en vehículo particular.

Por su historia ferroviaria, su entorno natural y la tranquilidad que conserva, Alemanía se convirtió en uno de esos pueblos salteños ideales para descubrir un costado diferente de la provincia y disfrutar de una escapada rodeada de paisajes únicos.