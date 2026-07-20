Turismo en Salta: el pueblo con muchos colores y pocos habitantes
Un pintoresco pueblo rodeado de montañas y naturaleza.
Salta es una de las provincias argentinas con mayor riqueza paisajística y cultural. Más allá de sus destinos más famosos, existen pequeñas localidades que conservan su historia y ofrecen una experiencia diferente para quienes buscan conocer lugares poco explorados.
Con apenas un puñado de familias viviendo de forma permanente, logró reinventarse luego del cierre del ferrocarril y hoy recibe visitantes atraídos por sus paisajes, su tranquilidad y una cascada escondida que sorprende a quienes recorren el sur de la provincia.
Qué se puede hacer en Alemanía
Uno de los principales atractivos del pueblo es la antigua estación de tren, que fue restaurada y actualmente funciona como un espacio donde se realizan ferias de artesanías y se exhiben productos regionales. Allí todavía se respira parte de la historia ferroviaria que marcó el crecimiento de la localidad durante el siglo pasado.
Muy cerca se encuentra el puente ferroviario, una estructura histórica que aún conserva gran parte de su diseño original y se convirtió en uno de los lugares más fotografiados por los visitantes.
La gran joya natural de Alemanía es la Cascada de Alemanía, un salto de agua de aproximadamente 15 metros de altura rodeado por abundante vegetación. Para llegar es necesario realizar una caminata bordeando el río Las Conchas, un recorrido ideal para quienes disfrutan del senderismo y el contacto con la naturaleza.
Además, el pueblo suele formar parte de los recorridos por los Valles Calchaquíes, ya que su entorno ofrece cerros de múltiples tonalidades, miradores naturales y paisajes que cambian de color según la hora del día.
Dónde queda Alemanía
Alemanía está ubicada en el departamento de Guachipas, en el centro-sur de la provincia de Salta. Se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salta y a aproximadamente 80 kilómetros de Cafayate, sobre uno de los corredores turísticos más importantes del noroeste argentino.
Gracias a su ubicación estratégica, muchos viajeros aprovechan la visita para recorrer otros atractivos cercanos, como la Quebrada de las Conchas y los distintos pueblos de los Valles Calchaquíes.
Cómo llegar a Alemanía
La forma más sencilla de llegar es por la Ruta Nacional 68, que une la ciudad de Salta con Cafayate. Desde la capital provincial, el viaje demanda alrededor de dos horas en automóvil, atravesando algunos de los paisajes más característicos del sur salteño.
Quienes viajan desde Buenos Aires pueden acceder por la Ruta Nacional 9 y luego continuar por la Ruta Nacional 68. El recorrido total supera los 1.400 kilómetros y demanda alrededor de 18 horas de viaje en vehículo particular.
Por su historia ferroviaria, su entorno natural y la tranquilidad que conserva, Alemanía se convirtió en uno de esos pueblos salteños ideales para descubrir un costado diferente de la provincia y disfrutar de una escapada rodeada de paisajes únicos.
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