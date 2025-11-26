Conmoción en Santiago del Estero: discutió con su pareja y fue encontrado sin vida
El cuerpo del joven de 22 años fue hallado a la vera de la Ruta 34. La Justicia ordenó pericias y busca establecer las circunstancias del hecho.
La localidad de Real Sayana, al sur de la provincia de Santiago del Estero, permanece conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 22 años, oriundo de esa ciudad. El hecho ocurrió a la vera de la Ruta 34, en el tramo que une las localidades de Icaño y Colonia Dora, generando gran repercusión en la comunidad.
El estremecedor hecho se descubrió durante la madrugada de este miércoles, a la altura del kilómetro 555, en el departamento de Avellaneda, luego de que las autoridades policiales santiagueñas desplegaran un importante operativo en la zona tras recibir un aviso de alerta.
Fuentes policiales informaron que, cerca de las 2.50, una joven se presentó en la en la dependencia policial local y relató que, momentos antes, había mantenido una fuerte discusión vía WhatsApp con su pareja, identificado como Guillermo Emanuel Pereira, de 22 años, con domicilio en la ciudad de Real Sayana.
Ante la denuncia y la preocupación de la joven, personal policial se dirigió hacia la zona indicada y constataron la presencia de un automóvil Renault de color blanco con negro que estaba estacionado a escasos metros de la banquina. Cerca del vehículo, los efectivos encontraron el cuerpo de un hombre que se había quitado la vida. Más tarde, fue identificado como Pereira.
La investigación del caso quedó en manos del fiscal de turno, Ezequiel Bustamante, quien dispuso diversas pericias para establecer las circunstancias del dramático episodio.
Entre las medidas ordenadas, el fiscal Bustamante ordenó la intervención inmediata de personal de Criminalística, así como también que se realizaran entrevistas a los familiares y allegados del joven. Además, se dispuso la colaboración de la morguera para trasladar el cuerpo de Pereira hacia la ciudad de Añatuya, donde será examinado por el cuerpo de médicos forenses para establecer las circunstancias y causales de la muerte.
El caso continúa bajo investigación de la Justicia mientras se aguardan los resultados periciales al cuerpo y las declaraciones testimoniales.
