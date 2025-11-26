Conmoción en Santiago del Estero: discutió con su pareja y fue encontrado sin vida

suicidio ruta 34

Entre las medidas ordenadas, el fiscal Bustamante ordenó la intervención inmediata de personal de Criminalística, así como también que se realizaran entrevistas a los familiares y allegados del joven. Además, se dispuso la colaboración de la morguera para trasladar el cuerpo de Pereira hacia la ciudad de Añatuya, donde será examinado por el cuerpo de médicos forenses para establecer las circunstancias y causales de la muerte.

El caso continúa bajo investigación de la Justicia mientras se aguardan los resultados periciales al cuerpo y las declaraciones testimoniales.