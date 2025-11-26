Nicole V, la efectivo tiktoker, denunció "persecución" de la Policía de la Ciudad

Después, la oficial contó durante la entrevista que tomó la decisión de empezar a compartir sus videos tras ver reducido su sueldo mientras cursaba una licencia por enfermedad.

En ese sentido, Nicole relató que durante el mes de junio estuvo internada producto de un un tratamiento médico neurológico y psiquiátrico tras sufrir un episodio de hostigamiento y acoso sexual por parte de su ex pareja.

"Nosotros cuando nos pasan a disponibilidad o estamos en un tratamiento médico prolongado, lo que es la Fuerza te quita la mitad del sueldo; yo en su momento estaba cobrando 600 mil pesos, no me alcanzaba siquiera para comprar las pastillas", explicó Nicole en diálogo con TN.

La joven contó además que a partir de ahí comenzó a investigar por su cuenta para comenzar a trabajar en la popular plataforma de contenido para adultos OnlyFans. A continuación, reveló la cifra que llegó a cobrar en sus primeros 30 días de trabajo fuera de la fuerza.

"Comencé este mes, hace un mes que estoy con la venta de contenido y este mes estuve facturando 6 millones de pesos", relató. Sin embargo, explicó que, aunque le "suelen pedir contenido" que incluya indumentaria oficial de la Fuerza siempre les explica a los clientes que "contenido sexual con el uniforme no se puede hacer" y propone otra vestimenta.

En referencia a los salarios de las fuerzas de Seguridad, Nicole añadió que "cobran un sueldo básico muy bajo para la vocación que tienen", ya que "están arriesgando su vida las 24 horas del día".

La agente contó además que el suyo no es un caso aislado. "No soy la única persona [dentro de la Fuerza] que tiene este tipo de segundo trabajo, hay muchas otras personas tanto compañeras como compañeros", apuntó.