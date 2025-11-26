Remedios de Escalada: denuncian que una chica de 16 años mató a puñaladas su novio de 19
Familiares de la víctima aseguran que la presunta asesina es una joven “muy violenta”.
Santiago Nahuel López Monte, un joven de 20 años, fue asesinado a puñaladas esta madrugada en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 que estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía y luego huyó. Por el momento, no la encuentran.
El llamado al 911 alertó sobre un joven herido por un "accidente" con una reja y que se encontraba sin signos vitales. Una ambulancia acudió y constató que el joven ya estaba muerto.
La víctima presentaba dos orificios en la zona izquierda del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo.
La médica del SAME que lo atendió constató que las heridas que presentaba el joven no eran compatibles con haberse enganchado con una reja.
Mientras la doctora revisaba el cuerpo, su pareja, una adolescente de 16 años, le gritaba y preguntaba: "¿Está vivo? Decime a qué hospital lo llevás". Tras ello, se escapó del lugar.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.
De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.
"Se busca paradero de Nahiara Nicol, asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero, se ofrece recompensa", escribió Franco, hermano de Santiago, en sus redes sociales.
En una historia de Instagram, recordó a su hermano en un festejo de cumpleaños con la frase "Me partiste en dos, tenías todo por delante".
