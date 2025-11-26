Remedios de Escalada: denuncian que una chica de 16 años mató a puñaladas su novio de 19

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.

"Se busca paradero de Nahiara Nicol, asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero, se ofrece recompensa", escribió Franco, hermano de Santiago, en sus redes sociales.

En una historia de Instagram, recordó a su hermano en un festejo de cumpleaños con la frase "Me partiste en dos, tenías todo por delante".