Crimen de la psiquiatra en La Plata: detuvieron a su jardinero como principal sospechoso

Quién es el sospechoso detenido por el crimen de la psiquiatra en La Plata

Echeverguren se había escondido en la casa de parientes en una villa de Quilmes. Finalmente, fue capturado en la calle 174 bis entre Chaco y Formosa, con un bolso y un pasaje de micro para las 19 del lunes, con destino a Tucumán.

sospechoso crimen la plata

Los investigadores llegaron a Echeveguren tras la declaración de las amigas íntimas de la víctima. Ante las consultas del fiscal sobre qué personas eran habitués de la casa, varias identificaron a su histórico jardinero, un hombre de 68 años. Al dar con su paradero, el hombre declaró que, tras encargarse del mantenimiento del parque de la vivienda durante muchos años, hacía tiempo que no trabajaba para Franco y que había delegado sus tareas a otras dos personas.

Tras el aporte de los datos con nombres, apellidos, direcciones y celulares, más el análisis de las cámaras, la policía identificó al sospechoso.

A las sospechas se le suma que en casas vecinas habían denunciado previamente el robo de herramientas y que sostuvieron que, en el día del video, no habían contratado a ningún jardinero. A su vez, se determinó que la bicicleta que llevaba Echeveguren tenía coincidencias con la que había pertenecido al esposo de la víctima.

En cuanto al celular de la víctima, según indicaron en C5N, se determinó que el teléfono registró señal por última vez en una antena cercana al asentamiento de Quilmes donde viven familiares del sospechoso.

La investigación de la causa, caratulada como homicidio, continúa en manos de la UFI y J N° 11 a cargo del Dr. Álvaro Garganta y el Juzgado de Garantías N° 5 de la Dra. Marcela Garmendia.