Crimen de la psiquiatra en La Plata: detuvieron a su jardinero como principal sospechoso
Gustavo Javier Echeverguren, de 38 años, fue capturado cuando intentaba escapar en micro con destino a Tucumán.
La Justicia detuvo en las últimas horas al principal sospechoso del crimen de Virginia Franco, la psiquiatra que fue asesinada de una puñalada en el cuello en su casa de City Bell, partido de La Plata. El hombre fue identificado como Gustavo Javier Echeveguren, de 38 años, quien habría trabajado en la vivienda de la víctima como jardinero.
Franco, de 68 años, fue hallada sin vida el sábado 15 de noviembre en su casa, ubicada en la en la calle 473 entre 15 A y 17. El cuerpo presentaba múltiples heridas cortantes. La autopsia confirmó más tarde que la víctima falleció por un shock hipovolémico, producto de un profundo corte en el cuello que le provocó una pérdida masiva de sangre. En la casa de la mujer las cerraduras no estaban forzadas. En su interior todavía estaba la notebook, un equipo de música, televisores y dos autos, ambos con las llaves puestas. Los peritos encontraron cajones y muebles con las puertas abiertas, desorden generalizado y faltaba el celular de la psiquiatra, detalle que llamó la atención.
Luego del análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la cuadra del crimen, se descubrió que el jueves 13 de noviembre a las 9, un hombre pasó caminando en dirección a la casa de la víctima con una escalera metálica. El sospechoso vestía un buzo y pantalón oscuros, una gorra clara y llevaba una mochila en su espalda.
Aproximadamente una hora después, la misma cámara lo captó caminando en sentido contrario, ya con la mochila visiblemente abultada y una bicicleta.
De esta forma, la investigación realizada por la DDI de La Plata, fue conducida por el fiscal Álvaro Garganta, se centró en la búsqueda del hombre del video. El avance del caso permitió identificar al principal sospechoso como Gustavo Javier Echeverguren, de 38 años.
Quién es el sospechoso detenido por el crimen de la psiquiatra en La Plata
Echeverguren se había escondido en la casa de parientes en una villa de Quilmes. Finalmente, fue capturado en la calle 174 bis entre Chaco y Formosa, con un bolso y un pasaje de micro para las 19 del lunes, con destino a Tucumán.
Los investigadores llegaron a Echeveguren tras la declaración de las amigas íntimas de la víctima. Ante las consultas del fiscal sobre qué personas eran habitués de la casa, varias identificaron a su histórico jardinero, un hombre de 68 años. Al dar con su paradero, el hombre declaró que, tras encargarse del mantenimiento del parque de la vivienda durante muchos años, hacía tiempo que no trabajaba para Franco y que había delegado sus tareas a otras dos personas.
Tras el aporte de los datos con nombres, apellidos, direcciones y celulares, más el análisis de las cámaras, la policía identificó al sospechoso.
A las sospechas se le suma que en casas vecinas habían denunciado previamente el robo de herramientas y que sostuvieron que, en el día del video, no habían contratado a ningún jardinero. A su vez, se determinó que la bicicleta que llevaba Echeveguren tenía coincidencias con la que había pertenecido al esposo de la víctima.
En cuanto al celular de la víctima, según indicaron en C5N, se determinó que el teléfono registró señal por última vez en una antena cercana al asentamiento de Quilmes donde viven familiares del sospechoso.
La investigación de la causa, caratulada como homicidio, continúa en manos de la UFI y J N° 11 a cargo del Dr. Álvaro Garganta y el Juzgado de Garantías N° 5 de la Dra. Marcela Garmendia.
