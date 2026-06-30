Conmovedora declaración del padre de Loan Peña: "Quiero saber la verdad"

Según la declaración, al llegar a la casa, ambo se encontraron con Laudelina Peña y Catalina: "No sabía que estaba por ir la otra gente”, declaró José.

Catalina, la abuela paterna de Loan Danilo Peña

“En ese momento estaba Laudelina, después llegan Camila y Macarena (hijas de Laudelina). Después llegaron Benítez y Ramírez (pareja de Laudelina y pareja de Mónica Millapi, respectivamente), y después Carlos Pérez y María Caillava", dijo José, según publicó Corrientes Hoy.

En ese sentido, aseguró: "No tenía mucha relación con ellos. A Ramírez, Millapi y Pérez los conocí ese día. Con Laudelia solamente me cruzaba y saludaba, no tenía una relación constante”.

Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Catalia

Respecto a qué hicieron el resto de los acusados, detalló: “Millapi, Pérez y Caillava se fueron y nos quedamos Mamá y yo. Pérez me dijo que se iba a mirar un partido”.

“A las 14.26 les pregunto qué pasó con Loan que no volvió con ellos. Nadie me avisó que se iban a ir a buscar naranjas”, indicó sobre el momento en el que se enteró de la desaparición de su hijo.

José recordó a Loan y pidió que se sepa la verdad

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Aún nadie sabe dónde está.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando José recordó a Loan: “Acordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mi amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mi compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito papá’”, dijo angustiado.

Y agregó: “Él pasaba el tiempo con su familia, no estaba solo. Era unido con sus hermanos. Era alegre, jugaba, tocaba el acordeón”.

Los detalles que comprometen a Laudelina y Benítez

Bernardino Antonio Benítez y Laudelina Peña , tíos paternos de Loan

Durante su declaración, José Peña hizo mención al comportamiento de varios de los imputados, en particular a su hermana y a la pareja de esta: “A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa”, comentó.

Respecto al tío de Loan, afirmó: “A Benítez me lo crucé en la tranquera. Me dijo que venía de Paniagua, estaba nervioso”.

Luego mencionó al excomisario, quien se hizo presente cuando Loan ya había desaparecido: “A Walter Maciel lo vi por la tardecita. Me dijo que esté tranquilo, que esperemos que lo iban a buscar. Me hizo preguntas sobre qué pasó, por dónde salieron”.

La declaración de José Peña duró casi dos horas. En ese lapso, su hermana Ludelina permaneció sentada a unos pocos metros sin quitarle la vista de encima. Fue recién durante los cruces de los abogados, la fiscalía y las objeciones que la imputada bajó la cabeza y miró al piso durante el resto del relato. Tras el testimonio del padre del nene, el Tribunal Federal de Corrientes dictó un cuarto intermedio.