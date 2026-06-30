Conmovedora declaración del padre de Loan Peña: "Quiero saber la verdad"
José Peña, padre del niño desaparecido en Corrientes, fue el primero en declarar en la quinta audiencia del juicio.
José Peña, padre de Loan Peña, el nene desaparecido en Corrientes, fue el primero en declarar en la audiencia de este martes. Al comenzar, hizo un pedido directo a los jueces: “Quiero saber la verdad y nada más. El que sabe algo, que diga qué pasó”.
La quinta jornada del juicio por la desaparición del nene comenzó a minutos antes de las 10 de la mañana con solo un juez del Tribunal Oral Federal de Corrientes presente, el magistrado Fermín Ceroleni. Sus colegas Simón Pedro Bracco, de la provincia de Río Negro y Eduardo Belforte, de Formosa, asistieron de forma remota.
En su declaración, el padre de Loan tuvo que responder a preguntas de la fiscalía y así reconstruyó qué pasó aquel 13 de junio de 2024 en la casa de su madre, Catalina, situada en el pasaje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, donde se reunieron para un almuerzo familiar.
Qué pasó el día de la desaparición de Loan Peña
De acuerdo con su versión, ese día Loan le preguntó si iba al campo y le pidió que lo llevara porque quería ver a su abuela. “Ese día me fui sin saber nada. Fuimos a caballo los dos", recordó. también aclaró que “Loan no iba seguido a la casa” de su abuela. “Yo no tenía mucha relación con mi mamá, pero ese día quería ir y compartir con ella”, indicó.
Según la declaración, al llegar a la casa, ambo se encontraron con Laudelina Peña y Catalina: "No sabía que estaba por ir la otra gente”, declaró José.
“En ese momento estaba Laudelina, después llegan Camila y Macarena (hijas de Laudelina). Después llegaron Benítez y Ramírez (pareja de Laudelina y pareja de Mónica Millapi, respectivamente), y después Carlos Pérez y María Caillava", dijo José, según publicó Corrientes Hoy.
En ese sentido, aseguró: "No tenía mucha relación con ellos. A Ramírez, Millapi y Pérez los conocí ese día. Con Laudelia solamente me cruzaba y saludaba, no tenía una relación constante”.
Respecto a qué hicieron el resto de los acusados, detalló: “Millapi, Pérez y Caillava se fueron y nos quedamos Mamá y yo. Pérez me dijo que se iba a mirar un partido”.
“A las 14.26 les pregunto qué pasó con Loan que no volvió con ellos. Nadie me avisó que se iban a ir a buscar naranjas”, indicó sobre el momento en el que se enteró de la desaparición de su hijo.
José recordó a Loan y pidió que se sepa la verdad
Uno de los momentos más conmovedores fue cuando José recordó a Loan: “Acordarme de él es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mi amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mi compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito papá’”, dijo angustiado.
Y agregó: “Él pasaba el tiempo con su familia, no estaba solo. Era unido con sus hermanos. Era alegre, jugaba, tocaba el acordeón”.
Los detalles que comprometen a Laudelina y Benítez
Durante su declaración, José Peña hizo mención al comportamiento de varios de los imputados, en particular a su hermana y a la pareja de esta: “A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa”, comentó.
Respecto al tío de Loan, afirmó: “A Benítez me lo crucé en la tranquera. Me dijo que venía de Paniagua, estaba nervioso”.
Luego mencionó al excomisario, quien se hizo presente cuando Loan ya había desaparecido: “A Walter Maciel lo vi por la tardecita. Me dijo que esté tranquilo, que esperemos que lo iban a buscar. Me hizo preguntas sobre qué pasó, por dónde salieron”.
La declaración de José Peña duró casi dos horas. En ese lapso, su hermana Ludelina permaneció sentada a unos pocos metros sin quitarle la vista de encima. Fue recién durante los cruces de los abogados, la fiscalía y las objeciones que la imputada bajó la cabeza y miró al piso durante el resto del relato. Tras el testimonio del padre del nene, el Tribunal Federal de Corrientes dictó un cuarto intermedio.
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