Juicio por la desaparición de Loan Peña: una exfuncionaria apuntó contra el comisario Walter Maciel

Ante la recurrente negativa, Risco decidió contactar al fiscal Juan Carlos Castillo: “Le dije que no tenía sentido seguir en el lugar porque no podíamos prestar apoyo en la investigación. Le comenté mi preocupación por cómo se estaba desarrollando la búsqueda, que había muchísimas personas en el lugar, sin coordinación, y que las fuerzas federales estaban sin tareas”, relató.

Fue únicamente tras la intervención de la fiscalía que el SIFEBU logró tomar el control de la organización de los rastrillajes, una decisión que, según la testigo, provocó un evidente malestar en Maciel, a quien notó “muy reticente”: “No se lo notaba contento. Nuestra percepción era que molestábamos”, declaró.

En otro tramo de su declaración, la especialista reveló que al indagar sobre el botín encontrado en la zona, Maciel exhibió las imágenes de “muy mala manera”: “Preguntamos si tenían en claro quiénes estuvieron en el lugar de la desaparición y todas eran respuestas evasivas”, recordó.

Finalmente, la especialista detalló que, tras la activación del Alerta Sofía, se recibieron alrededor de 1.100 denuncias vinculadas con posibles datos sobre Loan.