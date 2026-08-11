Juicio por la desaparición de Loan Peña: una exfuncionaria apuntó contra el comisario Walter Maciel
María Leticia Risco lo señaló como el responsable de limitar el acceso del SIFEBU a la investigación por la desaparición de Loan Peña.
El juicio por la desaparición de Loan Peña en la provincia Corrientes sumó un testimonio clave este martes. Se trata de la declaración María Leticia Risco, excoordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), quien apuntó de manera directa contra el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.
Según la declaración de Risco, el exjefe policial fue el principal responsable de limitar el acceso del SIFEBU a la investigación durante los primeros días de la búsqueda del nene.
“Nos encontramos con el comisario Walter Maciel, le explicamos que teníamos experiencia en estos casos y que era importante tener acceso a las actuaciones para colaborar. Le aseguramos el respeto por la investigación local y que queríamos ayudar con recursos federales, pero no nos dieron acceso”, declaró Risco ante el tribunal.
Asimismo, recordó que como respuesta les dijeron que “no necesitaban recursos” y que “estaban trabajando muy bien”.
La exfuncionaria remarcó que este rechazo no se limitó a su charla inicial con Maciel, sino que se repitió al intentar coordinar acciones con otras autoridades de la zona, como el exjefe de la Unidad Regional II de Goya, Roque Nicolás Báez.
Ante la recurrente negativa, Risco decidió contactar al fiscal Juan Carlos Castillo: “Le dije que no tenía sentido seguir en el lugar porque no podíamos prestar apoyo en la investigación. Le comenté mi preocupación por cómo se estaba desarrollando la búsqueda, que había muchísimas personas en el lugar, sin coordinación, y que las fuerzas federales estaban sin tareas”, relató.
Fue únicamente tras la intervención de la fiscalía que el SIFEBU logró tomar el control de la organización de los rastrillajes, una decisión que, según la testigo, provocó un evidente malestar en Maciel, a quien notó “muy reticente”: “No se lo notaba contento. Nuestra percepción era que molestábamos”, declaró.
En otro tramo de su declaración, la especialista reveló que al indagar sobre el botín encontrado en la zona, Maciel exhibió las imágenes de “muy mala manera”: “Preguntamos si tenían en claro quiénes estuvieron en el lugar de la desaparición y todas eran respuestas evasivas”, recordó.
Finalmente, la especialista detalló que, tras la activación del Alerta Sofía, se recibieron alrededor de 1.100 denuncias vinculadas con posibles datos sobre Loan.
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