Contenido sensible: ladrones huían de un asalto en Villa Madero, y chocaron y mataron a joven que iba en moto
La joven viajaba en moto con su pareja cuando fue embestida por un auto robado, que estaba en plena fuga. Contenido sensible.
Una joven que viajaba en moto junto a su pareja fue brutalmente asesinada en la localidad bonaerense de Villa Madero, partido de La Matanza, víctima colateral de una huida delictiva.
El trágico suceso ocurrió a las 20:36 en la esquina de Rivero y Paunero. El hecho se desencadenó minutos después de que un grupo de delincuentes asaltara una carnicería ubicada en Pedernera y Rivera, de donde sustrajeron la recaudación del día y un vehículo Peugeot 208 blanco.
Según los primeros informes policiales, los sospechosos habían robado ese vehículo minutos antes en Agrelo y Culpina, donde intimidaron y sacaron de su auto a Brian Escobar.
En medio de la fuga a alta velocidad, el Fiat Siena blanco que era conducido por uno de los ladrones chocó violentamente contra la moto en la que se desplazaba la pareja. El impacto provocó que ambos jóvenes cayeran al pavimento, causándole la muerte instantánea a la mujer.
La víctima fue identificada como Paola Lonzo, quien circulaba en una Jianshe 125 cc junto a su pareja, Carlos Rodríguez.
Una ambulancia llegó al lugar y constató la muerte de Lonzo; mientras que Rodríguez fue trasladado de urgencia y permanece grave. La división GTO trabajaba para identificar y detener a los tres prófugos.
El Fiat Siena y el Peugeot 208 (con otro miembro de la banda) fueron reconocidos por el dueño de la carnicería como los vehículos involucrados tanto en el asalto como en el posterior incidente fatal. Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad instalada en la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado detener a ninguno de los sospechosos. En la causa interviene el fiscal Diomede, quien ordenó los procedimientos de rigor y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario