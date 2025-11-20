Contenido sensible: ladrones huían de un asalto en Villa Madero, y chocaron y mataron a joven que iba en moto

Una ambulancia llegó al lugar y constató la muerte de Lonzo; mientras que Rodríguez fue trasladado de urgencia y permanece grave. La división GTO trabajaba para identificar y detener a los tres prófugos.

El Fiat Siena y el Peugeot 208 (con otro miembro de la banda) fueron reconocidos por el dueño de la carnicería como los vehículos involucrados tanto en el asalto como en el posterior incidente fatal. Toda la secuencia fue registrada por una cámara de seguridad instalada en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado detener a ninguno de los sospechosos. En la causa interviene el fiscal Diomede, quien ordenó los procedimientos de rigor y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa.