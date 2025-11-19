Nueve meses antes de ser asesinado, Nazareno había pedido más seguridad tras robo a sus abuelos
El joven habló con los medios de comunicación a propósito de la violenta entradera que sufrieron sus abuelos en Villa Madero, partido de La Matanza.
Nazareno Isern, el joven que fue asesinado por ladrones que le quisieron robar su bicicleta en la autopista Riccheri, había pedido a principios de 2025 más seguridad para las familias en el Conurbano bonaerense después de que sus abuelos fuesen víctimas de una entradera en su casa de Villa Madero, partido de La Matanza.
"Mi abuelo está postrado en la cama. Entraron por los techos, mi abuela a la mañana abre la puerta para regar y se meten. Estaban esperando en el jardín de afuera", relató hace nueve meses Nazareno ante las cámaras del canal A24.
"A mi abuela le dijeron que si no les daba el anillo de oro que la iban a matar, que la iban a eletrocutar", agregó el joven, quien recordó que "la imagen fue llegar y ver a mi abuelo tirado en la cama, lleno de sangre".
"Fue un espanto, un horror", sentenció sobre el episodio de inseguridad que sufrieron sus abuelos, que fueron torturados durante por lo menos dos horas en su casa de Villa Madero, la misma que se veía revuelta en las imágenes televisivas que reaparecieron este miércoles, a la luz del trágico final del muchacho.
Nazareno, de 21 años, fue asesinado de un tiro en la cabeza el lunes pasado por delincuentes que lo interceptaron cuando andaba en bicicleta por la autopista Riccheri, en el partido de Esteban Echeverría.
El joven volvía a su casa en Villa Madero, La Matanza, tras pasar la tarde en los bosques de Ezeiza, pero fue asaltado a la altura del kilómetro 8 de la autopista y cuando intentó defenderse se produjo el homicidio criminis causa.
En un giro lúgubre, este miércoles fueron los padres de Nazareno, Edith y Daniel, quienes hablaron en televisión sobre su hijo, a quien asesinaron "para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final no se la robaron tampoco".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario