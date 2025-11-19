Nueve meses antes de ser asesinado, Nazareno había pedido más seguridad tras robo a sus abuelos

Nazareno Isern

El joven volvía a su casa en Villa Madero, La Matanza, tras pasar la tarde en los bosques de Ezeiza, pero fue asaltado a la altura del kilómetro 8 de la autopista y cuando intentó defenderse se produjo el homicidio criminis causa.

En un giro lúgubre, este miércoles fueron los padres de Nazareno, Edith y Daniel, quienes hablaron en televisión sobre su hijo, a quien asesinaron "para robarle una bicicleta armada, que no era de marca, y al final no se la robaron tampoco".