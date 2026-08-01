Contra la "privatización de la guerra": impulsan proyecto para penar el mercenarismo

La propuesta se alinea con las reiteradas advertencias emitidas por organismos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (impulsor del Documento de Montreux), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reclaman a los Estados marcos regulatorios firmes frente a la expansión de ejércitos corporativos y contratistas de la guerra.

"Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal", concluyó Gutiérrez.