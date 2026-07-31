A qué hora se va el tormentón pringoso del AMBA

02:00 horas: se registrará una lluvia débil con apenas 0.6 mm de caída y vientos rotando al oeste.

05:00 horas: las precipitaciones serán mínimas (0.1 mm), marcando el tramo final del fenómeno pringoso.

08:00 horas: el cielo permanecerá cubierto con 15°C de temperatura, pero ya sin lluvias .

11:00 horas: la jornada pasará a estar parcialmente nubosa, permitiendo el inicio de actividades al aire libre.

17:00 horas: se espera un cielo totalmente despejado y soleado con una temperatura sumamente agradable de 17°C.

Cómo sigue el pronóstico del tiempo para el domingo

Para quienes deseen planificar salidas o eventos durante el resto del fin de semana, el domingo 2 de agosto presentará un panorama sumamente estable. La jornada tendrá temperaturas más frescas, con una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 14°C, acompañadas por ráfagas de viento del sector sur que oscilarán entre los 16 y 34 km/h, pero garantizando la ausencia total de lluvias en Buenos Aires.