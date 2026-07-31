A qué hora se va el tormentón pringoso del AMBA
Tras una jornada con un tormentón, el mal tiempo comienza a despedirse del AMBA. Conocé el pronóstico detallado y a qué hora mejoran las condiciones.
El tormentón pringoso finalmente tiene las horas contadas. Según el último reporte meteorológico oficial, el clima en el AMBA comenzará a mejorar de manera definitiva durante la madrugada del sábado, dejando atrás la inestabilidad para darle paso a un fin de semana soleado.
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Chau tomentón: a qué hora dejará de llover por completo
Luego de un viernes crítico con casi 48 milímetros de agua acumulada y un 90% de probabilidades de precipitaciones, el frente de tormenta comenzará a disiparse progresivamente durante las primeras horas del sábado 1 de agosto.
El cronograma de mejora se dará de la siguiente manera:
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02:00 horas: se registrará una lluvia débil con apenas 0.6 mm de caída y vientos rotando al oeste.
05:00 horas: las precipitaciones serán mínimas (0.1 mm), marcando el tramo final del fenómeno pringoso.
08:00 horas: el cielo permanecerá cubierto con 15°C de temperatura, pero ya sin lluvias.
11:00 horas: la jornada pasará a estar parcialmente nubosa, permitiendo el inicio de actividades al aire libre.
17:00 horas: se espera un cielo totalmente despejado y soleado con una temperatura sumamente agradable de 17°C.
Cómo sigue el pronóstico del tiempo para el domingo
Para quienes deseen planificar salidas o eventos durante el resto del fin de semana, el domingo 2 de agosto presentará un panorama sumamente estable. La jornada tendrá temperaturas más frescas, con una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 14°C, acompañadas por ráfagas de viento del sector sur que oscilarán entre los 16 y 34 km/h, pero garantizando la ausencia total de lluvias en Buenos Aires.
Recién para el día jueves de la próxima semana se esperan nuevas desmejoras, con un 70% de probabilidades de precipitaciones y vientos fuertes.
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