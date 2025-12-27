Córdoba: cayeron dos hermanos con más de 500 dosis de cocaína

Medetomidina, la droga veterinaria que agrava la crisis de opioides en Estados Unidos

Estados Unidos enfrenta una nueva y preocupante amenaza en materia de salud pública: la expansión de la medetomidina en el mercado ilegal de drogas. Se trata de una sustancia utilizada originalmente como sedante veterinario que, al ser mezclada con fentanilo y otras drogas, está generando un impacto devastador en distintas ciudades del país. Especialistas y autoridades sanitarias advierten que sus efectos son más difíciles de revertir y que representa un desafío inédito para los equipos médicos de emergencia.

La medetomidina está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) exclusivamente para uso veterinario, debido a sus propiedades sedantes, analgésicas y ansiolíticas. Sin embargo, su combinación con opioides potentes como el fentanilo y, en algunos casos, con xilazina, penetró con fuerza en el circuito ilegal. Los traficantes la utilizan para potenciar los efectos de otras drogas y reducir costos, sin medir las consecuencias para los consumidores.

El consumo de esta sustancia en humanos provoca efectos extremos. Entre los síntomas más frecuentes se registran delirios, alucinaciones, desmayos casi inmediatos y una disminución marcada del ritmo cardíaco, que puede descender a niveles peligrosamente bajos. A esto se suma una fuerte capacidad de generar dependencia, lo que obliga a un consumo reiterado para evitar cuadros de abstinencia severos. Por este motivo, en la calle ya es conocida como “la droga de la abstinencia”.

Uno de los aspectos más alarmantes es que la naloxona, el medicamento que se utiliza de manera habitual para revertir sobredosis de opioides, no resulta eficaz frente a la medetomidina. Esta limitación complica de manera crítica las maniobras de reanimación y obliga a los equipos médicos a improvisar respuestas ante un cuadro para el que no existen protocolos consolidados.