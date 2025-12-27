Córdoba: cayeron dos hermanos con más de 500 dosis de cocaína
Comercializaban los estupefacientes en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
Dos hermanos, de 39 y 46 años, quedaron detenidos en el marco de tres allanamientos en donde fueron incautadas 511 dosis de cocaína, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
El Ministerio Público Fiscal cordobés informó que los operativos fueron realizados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en los distintos domicilios emplazados sobre las calles Tristán Burgos al 300 y Lorenzo Suárez de Figuero.
Los uniformados incautaron, además de los mencionados estupefacientes, un arma de fuego, $355.230 y otros elementos que resultaron de interés para la causa, así como procedieron a la detención de los familiares.
Se constató que los acusados realizaban la venta de drogas en sus respectivos hogares y tenían un tercer domicilio que usaban como depósito de más drogas.
Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Medetomidina, la droga veterinaria que agrava la crisis de opioides en Estados Unidos
Estados Unidos enfrenta una nueva y preocupante amenaza en materia de salud pública: la expansión de la medetomidina en el mercado ilegal de drogas. Se trata de una sustancia utilizada originalmente como sedante veterinario que, al ser mezclada con fentanilo y otras drogas, está generando un impacto devastador en distintas ciudades del país. Especialistas y autoridades sanitarias advierten que sus efectos son más difíciles de revertir y que representa un desafío inédito para los equipos médicos de emergencia.
La medetomidina está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) exclusivamente para uso veterinario, debido a sus propiedades sedantes, analgésicas y ansiolíticas. Sin embargo, su combinación con opioides potentes como el fentanilo y, en algunos casos, con xilazina, penetró con fuerza en el circuito ilegal. Los traficantes la utilizan para potenciar los efectos de otras drogas y reducir costos, sin medir las consecuencias para los consumidores.
El consumo de esta sustancia en humanos provoca efectos extremos. Entre los síntomas más frecuentes se registran delirios, alucinaciones, desmayos casi inmediatos y una disminución marcada del ritmo cardíaco, que puede descender a niveles peligrosamente bajos. A esto se suma una fuerte capacidad de generar dependencia, lo que obliga a un consumo reiterado para evitar cuadros de abstinencia severos. Por este motivo, en la calle ya es conocida como “la droga de la abstinencia”.
Uno de los aspectos más alarmantes es que la naloxona, el medicamento que se utiliza de manera habitual para revertir sobredosis de opioides, no resulta eficaz frente a la medetomidina. Esta limitación complica de manera crítica las maniobras de reanimación y obliga a los equipos médicos a improvisar respuestas ante un cuadro para el que no existen protocolos consolidados.
