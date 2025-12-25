Córdoba: tiraron un petardo a los vecinos, hirieron a dos nenas y terminaron a las trompadas
El mal uso de la pirotecnia derivó en dos menores asistidas con quemaduras y una gresca barrial en plena Navidad.
Lo que debía ser un festejo familiar en el barrio Providencia de la capital cordobesa se transformó en una madrugada de tensión y violencia, ya que dos menores de edad resultaron heridas por el uso imprudente de pirotecnia, lo que desencadenó un violento enfrentamiento físico entre los padres de las niñas y el responsable de los explosivos en plena calle.
El hecho ocurrió minutos después del brindis de medianoche en una vivienda de la calle 12 de Octubre. Mientras un grupo de niños jugaba en el patio, un artefacto pirotécnico lanzado desde la vía pública cayó dentro de la propiedad, impactando cerca de dos pequeñas hermanas.
El estallido de la pirotecnia fue el detonante de una secuencia registrada tanto por cámaras de seguridad como por los celulares de los vecinos.
Fue así que un servicio de emergencias acudió al lugar y constató que las niñas presentaban quemaduras superficiales en ambas piernas. Afortunadamente, al no ser heridas de gravedad, los médicos decidieron que no era necesario el traslado a un hospital.
Tras el incidente, los padres de las menores salieron a la calle para increpar al responsable. La discusión escaló rápidamente a una pelea física con golpes y forcejeos en medio de la vereda.
Los efectivos policiales que intervinieron en el lugar identificaron al hombre que arrojó el explosivo. El sujeto, que también presentaba escoriaciones en las piernas producto de la riña con los familiares de las víctimas, no requirió atención hospitalaria pero quedó vinculado a las actuaciones correspondientes.
A pesar de las campañas de concientización sobre el uso de pirotecnia "Cero", este episodio vuelve a poner en el centro del debate la peligrosidad de estos artefactos en zonas residenciales y la facilidad con la que un festejo puede derivar en un conflicto vecinal con heridos.
