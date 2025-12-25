Córdoba: tiraron un petardo a los vecinos, hirieron a dos nenas y terminaron a las trompadas

Los efectivos policiales que intervinieron en el lugar identificaron al hombre que arrojó el explosivo. El sujeto, que también presentaba escoriaciones en las piernas producto de la riña con los familiares de las víctimas, no requirió atención hospitalaria pero quedó vinculado a las actuaciones correspondientes.

A pesar de las campañas de concientización sobre el uso de pirotecnia "Cero", este episodio vuelve a poner en el centro del debate la peligrosidad de estos artefactos en zonas residenciales y la facilidad con la que un festejo puede derivar en un conflicto vecinal con heridos.