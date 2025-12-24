Robo a plena mañana en Córdoba: trepó una reja y se llevó una bicicleta en segundos

La hermana de la víctima brindó su testimonio y aportó un dato que profundiza la indignación. Según relató, no se trató de un hecho aislado. “En esta misma fecha, el año pasado, le robaron la motocicleta que se había comprado hace dos días”, contó, dejando en evidencia una reiteración de situaciones delictivas que afectan a la familia. El ladrón logró huir sin dificultades y hasta el momento no trascendió información sobre su identificación o detención.

El caso volvió a poner en debate la inseguridad cotidiana y la vulnerabilidad de los trabajadores, incluso durante el día y en zonas transitadas. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, reflejan una escena que se repite con frecuencia y que genera un fuerte reclamo por mayor presencia policial y medidas concretas para frenar este tipo de delitos.