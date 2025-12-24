Robo a plena mañana en Córdoba: trepó una reja y se llevó una bicicleta en segundos
El hecho ocurrió en un barrio de la capital cordobesa, quedó registrado por cámaras de seguridad y generó indignación por la impunidad con la que actuó el ladrón.
Un nuevo episodio de inseguridad volvió a sacudir a Córdoba y esta vez quedó expuesto con crudeza a través de las cámaras de seguridad. A plena luz del día, un hombre trepó la reja de una vivienda y se robó una bicicleta que estaba estacionada en el patio frontal del lugar. La secuencia, breve pero impactante, se viralizó rápidamente y generó bronca entre los vecinos.
El hecho ocurrió este martes alrededor de las 10 de la mañana en una tornería ubicada sobre la calle Mendiolaza al 700, en el barrio Hipólito Yrigoyen. Según se observa en las imágenes, el delincuente actuó con total naturalidad, como si no existiera ningún riesgo de ser visto o detenido.
El video muestra cómo el hombre, que se encontraba descalzo y sin remera, se acerca al frente del domicilio, evalúa la situación y, en cuestión de segundos, trepa la reja que separa la vereda del patio. Una vez del otro lado, toma la bicicleta, la carga sobre su hombro y repite el recorrido para escapar del lugar con el rodado.
Durante la secuencia hay un detalle que acentúa la sensación de impunidad. Un peatón que caminaba por la calle empujando un carrito de supermercado presencia el robo. Se detiene unos instantes, observa la situación con sorpresa, pero finalmente continúa su marcha sin intervenir ni alertar a nadie.
De acuerdo a lo informado por el medio local ElDoce, la bicicleta robada pertenecía a un trabajador que utilizaba ese vehículo como principal medio de transporte para cumplir con sus tareas diarias. La pérdida, por lo tanto, no solo representa un daño económico, sino también una complicación directa para su rutina laboral.
La hermana de la víctima brindó su testimonio y aportó un dato que profundiza la indignación. Según relató, no se trató de un hecho aislado. “En esta misma fecha, el año pasado, le robaron la motocicleta que se había comprado hace dos días”, contó, dejando en evidencia una reiteración de situaciones delictivas que afectan a la familia. El ladrón logró huir sin dificultades y hasta el momento no trascendió información sobre su identificación o detención.
El caso volvió a poner en debate la inseguridad cotidiana y la vulnerabilidad de los trabajadores, incluso durante el día y en zonas transitadas. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, reflejan una escena que se repite con frecuencia y que genera un fuerte reclamo por mayor presencia policial y medidas concretas para frenar este tipo de delitos.
