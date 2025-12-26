El drama de una argentina en Estados Unidos: la encadenaron y podría ser deportada

En medio de la entrevista, los agentes del ICE la detuvieron por no tener la visa vigente. Le entregaron las pertenencias de la joven a Marcus y la llevaron a una comisaría del centro de San Diego.

Según contó Mariana Lozita, su madre, la joven permaneció detenida en condiciones precarias: “Le pusieron una cadena de los pies hasta la cintura y en las manos. Durante esas 48 horas no le sacaban la cadena ni para ir al baño, salvo una mano para bajarse la ropa”, dijo la mujer.

“Esos días fueron terroríficos: ella lloraba sin parar, no podía dormir, tenía mucho frío porque estaba con su ropa de verano, tenía náuseas porque no podía ni comer", detalló en diálogo con La Nación. Además, comentó entonces que la joven no pudo tener acceso a su medicación para la tiroides y tampoco le permitieron utilizar sus lentes para la miopía.

Tras pasar diez días presa, Lauría quedó en libertad bajo fianza luego de pagar 1.500 dólares y le colocaron una tobillera electrónica, aunque luego se la retiraron tras presentar un certificado médico por las lesiones que le provocaba.

La audiencia para definir su estatus migratorio está prevista para el 11 de marzo de 2026, aunque su abogado intentará adelantar la fecha.