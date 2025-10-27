Insólito caso en Córdoba: fue a votar y descubrió que alguien ya lo había hecho en su nombre
La Justicia Electoral le permitió sufragar bajo la modalidad de voto recurrente y ahora investiga el caso.
Un hecho inusual marcó la jornada electoral en Córdoba, donde una mujer se presentó a votar y se encontró con la sorpresa de que alguien ya había sufragado en su nombre. El episodio ocurrió este domingo en el IPET N°247 “Ing. Carlos A. Cassaffousth”, ubicado en el barrio Alberdi de la capital provincial, y rápidamente generó preocupación entre las autoridades electorales por el posible uso indebido de datos personales.
La mujer relató que al llegar a su mesa y presentar el DNI, los fiscales notaron que ya figuraba como votante. “Me mostraron el troquel entregado, la firma y el ejemplar de mi documento, pero no era yo”, explicó. Según informó el medio local ElDoce.TV, el hecho fue comunicado de inmediato a la Junta Electoral, que intervino para determinar los pasos a seguir y evitar una vulneración del derecho al voto.
Ante la situación, la afectada decidió contactar a su abogada, y tras una serie de gestiones, consiguió emitir su sufragio bajo la modalidad de voto recurrente, una alternativa excepcional que permite votar cuando se detectan irregularidades en el padrón o duplicidad en el registro. “Fue todo muy confuso, porque la Junta Electoral decía una cosa y mi abogada otra. Al final pude votar con el acuerdo de todos los fiscales, pero en forma anónima”, contó la mujer, aún indignada por el incidente.
Las autoridades electorales informaron que el voto emitido previamente en su nombre será anulado, aunque la víctima insistió en que “alguien utilizó su documento” y expresó su preocupación por un posible caso de usurpación de identidad. La ciudadana adelantó que presentará una denuncia formal ante la Policía para que se investigue el origen de la maniobra.
El hecho encendió las alarmas sobre los controles en los centros de votación y la protección de los datos personales en el marco del proceso electoral. Desde la Junta Electoral Provincial indicaron que se está analizando el registro de mesa y la documentación firmada para determinar cómo se permitió que un tercero utilizara la identidad de otra persona.
Si bien se trató de un caso aislado, el episodio generó debate sobre la necesidad de modernizar los mecanismos de identificación durante los comicios. En tanto, la mujer afectada aseguró que buscará que se esclarezca el hecho “para que no vuelva a pasarle a nadie más”.
