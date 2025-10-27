Insólito caso en Córdoba: fue a votar y descubrió que alguien ya lo había hecho en su nombre

Ante la situación, la afectada decidió contactar a su abogada, y tras una serie de gestiones, consiguió emitir su sufragio bajo la modalidad de voto recurrente, una alternativa excepcional que permite votar cuando se detectan irregularidades en el padrón o duplicidad en el registro. “Fue todo muy confuso, porque la Junta Electoral decía una cosa y mi abogada otra. Al final pude votar con el acuerdo de todos los fiscales, pero en forma anónima”, contó la mujer, aún indignada por el incidente.