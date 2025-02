Córdoba: incendio en una pensión deja una pareja muerta

incendio pension cordoba

Según los primeros informes, el incendio se habría originado por una soldadura que generó chispas y prendió fuego material combustible dentro del inmueble. La pensión, que tenía tres pisos, sufrió un colapso estructural total debido a la intensidad del fuego.

Las víctimas fatales fueron identificadas como un hombre de 29 años, y una mujer de 37.

En tanto, tres sobrevivientes heridos fueron trasladados al Hospital de Urgencias, mientras que dos policías tuvieron que recibir atención médica y fueron derivados al Policlínico Policial tras verse afectados por inhalación de monóxido de carbono mientras asistían en la evacuación del complejo.

Los expertos comunicaron que las llamas arrasaron con la construcción en solo minutos. Bomberos que trabajaron en el lugar indicaron que el "colapso es total" y que tuvieron dificultades para acceder a la construcción debido a la estructura metálica del complejo, lo que generó descargas eléctricas durante las labores.

Incendio en una pensión de Córdoba: dramático relato de los sobrevivientes

“Yo estaba acostado cuando sentí los gritos. De repente no vi nada, sólo veía humo. Atiné a ponerme las zapatillas y cuando abrí la puerta todo era humo”, contó uno de los residentes que se encontraba en la pensión.

“Sentí los gritos, intenté volver a subir y no pude. Cuando llamamos a los bomberos el fuego ya lo teníamos adelante nuestro”, añadió en diálogo con El Doce.

Otro de los habitantes, que no se encontraba en el lugar al momento del incendio, detalló: “Me dijeron que eran dos personas que estaban soldando. Algo se prendió fuego y se fueron. No avisaron nada. No entiendo cómo ves que caen chispas y te vas así no más".