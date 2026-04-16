Córdoba: investigan a un adolescente por posibles lazos con el tirador de San Cristóbal

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales, junto a grupos tácticos y unidades especiales. Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, armas blancas y manuscritos que ahora serán analizados por especialistas del área de cibercrimen de la Policía de Córdoba.

El objetivo es reconstruir el alcance de la amenaza y determinar si hubo otros involucrados o instigadores dentro de estos entornos digitales.

“Se trata de un hecho concreto que está siendo investigado. A partir del secuestro del teléfono del menor se pudo avanzar en el análisis de la información con autorización judicial”, explicó Quinteros.

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De acuerdo con fuentes oficiales, el alerta surgió a partir de una denuncia que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad. La prioridad fue resguardar a la comunidad educativa y evitar cualquier riesgo potencial.

“Hay que diferenciar a quienes creen que están haciendo una travesura de situaciones más complejas. En todos los casos se trata de hechos delictivos que tienen consecuencias”, enfatizó el Quibteros.

En paralelo, el ministro informó que se realizó otro procedimiento en el interior de la provincia de Córdoba, tras la detección de un video en el que un menor manipulaba un arma de fuego y hacía referencia a situaciones similares.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, con el objetivo de determinar el alcance real de la amenaza y establecer si hubo otros involucrados.

Alerta por el "efecto contagio" en escuelas

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Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el llamado “efecto contagio” por el cual los niños, jóvenes y adolescentes podrían llegar a imitar este tipo de hechos sumamente violentos. En este caso, la posible conexión entre el menor investigado y el autor del ataque en San Cristóbal refuerza esa hipótesis.

Frente a este escenario, el ministro Quinteros reiteró la importancia del rol de las familias y la comunidad educativa en la detección temprana de este tipo de situaciones: “El primer núcleo que puede advertir estos comportamientos es el familiar. Por eso es clave la atención y el acompañamiento”.

Asimismo, el funcionario advirtió sobre la circulación de este tipo de contenidos en entornos digitales: “Habitualmente estos mensajes se difunden en grupos de WhatsApp, donde se empiezan a viralizar y a captar a adolescentes que luego pueden pasar de una actitud pasiva a una participación más activa”.

En ese sentido, subrayó la necesidad de un abordaje integral que combine intervención temprana, seguimiento de los casos y concientización en los ámbitos escolar y familiar.

Amenazas en una escuela de Córdoba

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El episodio no ocurre de manera aislada. En paralelo, se registró un hecho de características muy similares en la provincia de Córdoba, donde un mensaje fue hallado en el IPEM142 Joaquín V. González de la ciudad de La Falda.

En ese caso, el mensaje escrito en negro sobre una pared de azulejos advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”.

La amenaza derivó en una mínima asistencia de alumnos y en la implementación de un importante operativo. En el hecho intervino la Fiscalía de Cosquín y la Departamental Punilla Norte, quienes dispusieron una consigna de vigilancia policial permanente en el establecimiento educativo al menos hasta el final de la jornada escolar, según informó El Diario de Carlos Paz.

El caso se registra a semanas del tiroteo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 16 años asesinó a Ian Cabrera de 13 y provocó que otros ocho alumnos resultaran heridos. Por este caso también se detuvo a otro joven de 16 años, imputado como partícipe secundario de homicidio agravado.