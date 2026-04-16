Córdoba: investigan a un adolescente por posibles lazos con el tirador de San Cristóbal
Tiene 13 años y fue identificado tras mensajes de WhatsApp que advertían sobre un posible tiroteo en una escuela. Le encontraron armas blancas y manuscritos.
Un adolescente de 13 años quedó bajo investigación en la ciudad de Córdoba luego de que se detectaran mensajes de WhatsApp que advertían sobre un posible tiroteo en una escuela. Durante un allanamiento encontraron armas blancas y un manuscrito. Apuntan a su posible vínculo con la misma comunidad digital a la que pertenecía el tirador de San Cristóbal.
El caso se inició a raíz de una denuncia realizada por un padre que advertía sobre la existencia de un grupo de WhatsApp integrado por jóvenes en el cual circulaba un mensaje que hacía referencia a un posible ataque armado en un establecimiento escolar.
A partir de la intervención de la fiscalía penal juvenil, efectivos de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba (DGIC) llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba. Así se llegó a la identificación del menor de 13 años, señalado como uno de los participantes de ese grupo.
Según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el adolescente formaría parte de la misma comunidad digital detrás del reciente tiroteo ocurrido en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.
"Procedimos a identificar a un menor de 13 años, investigado en el hecho, quien integraba un grupo de WhatsApp donde se hablaba de ataques en escuelas, que pertenecería al mismo grupo vinculado al ataque en Santa Fe", indicó Quinteros.
Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales, junto a grupos tácticos y unidades especiales. Durante los allanamientos se secuestraron dispositivos electrónicos, armas blancas y manuscritos que ahora serán analizados por especialistas del área de cibercrimen de la Policía de Córdoba.
El objetivo es reconstruir el alcance de la amenaza y determinar si hubo otros involucrados o instigadores dentro de estos entornos digitales.
“Se trata de un hecho concreto que está siendo investigado. A partir del secuestro del teléfono del menor se pudo avanzar en el análisis de la información con autorización judicial”, explicó Quinteros.
De acuerdo con fuentes oficiales, el alerta surgió a partir de una denuncia que permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad. La prioridad fue resguardar a la comunidad educativa y evitar cualquier riesgo potencial.
“Hay que diferenciar a quienes creen que están haciendo una travesura de situaciones más complejas. En todos los casos se trata de hechos delictivos que tienen consecuencias”, enfatizó el Quibteros.
En paralelo, el ministro informó que se realizó otro procedimiento en el interior de la provincia de Córdoba, tras la detección de un video en el que un menor manipulaba un arma de fuego y hacía referencia a situaciones similares.
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, con el objetivo de determinar el alcance real de la amenaza y establecer si hubo otros involucrados.
Alerta por el "efecto contagio" en escuelas
Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el llamado “efecto contagio” por el cual los niños, jóvenes y adolescentes podrían llegar a imitar este tipo de hechos sumamente violentos. En este caso, la posible conexión entre el menor investigado y el autor del ataque en San Cristóbal refuerza esa hipótesis.
Frente a este escenario, el ministro Quinteros reiteró la importancia del rol de las familias y la comunidad educativa en la detección temprana de este tipo de situaciones: “El primer núcleo que puede advertir estos comportamientos es el familiar. Por eso es clave la atención y el acompañamiento”.
Asimismo, el funcionario advirtió sobre la circulación de este tipo de contenidos en entornos digitales: “Habitualmente estos mensajes se difunden en grupos de WhatsApp, donde se empiezan a viralizar y a captar a adolescentes que luego pueden pasar de una actitud pasiva a una participación más activa”.
En ese sentido, subrayó la necesidad de un abordaje integral que combine intervención temprana, seguimiento de los casos y concientización en los ámbitos escolar y familiar.
Amenazas en una escuela de Córdoba
El episodio no ocurre de manera aislada. En paralelo, se registró un hecho de características muy similares en la provincia de Córdoba, donde un mensaje fue hallado en el IPEM142 Joaquín V. González de la ciudad de La Falda.
En ese caso, el mensaje escrito en negro sobre una pared de azulejos advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”.
La amenaza derivó en una mínima asistencia de alumnos y en la implementación de un importante operativo. En el hecho intervino la Fiscalía de Cosquín y la Departamental Punilla Norte, quienes dispusieron una consigna de vigilancia policial permanente en el establecimiento educativo al menos hasta el final de la jornada escolar, según informó El Diario de Carlos Paz.
El caso se registra a semanas del tiroteo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 16 años asesinó a Ian Cabrera de 13 y provocó que otros ocho alumnos resultaran heridos. Por este caso también se detuvo a otro joven de 16 años, imputado como partícipe secundario de homicidio agravado.
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