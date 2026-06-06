El abuelo de Agostina Vega recibió el alta médica: "La lucha continúa"

Miguel agregó: “Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador”.

Horror: según la autopsia, Agostina Vega se habría defendido de, al menos, dos personas

Osvaldo Fassetta, uno de los inquilinos de Claudio Barrelier, quedó detenido el jueves de esta semana, acusado por encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, de 14 años. Una prueba de ADN podría terminar de vincularlo a la causa, quizás hasta como partícipe necesario.

El informe preliminar de la autopsia ya está en manos de la Justicia con los datos que se pudieron corroborar a pesar de estado en el que estaban los restos de la adolescente a una semana de su femicidio, por ejemplo, que bajo las uñas hay dos rastros hemáticos.

La presencia de ese material, como se informó este viernes en el programa "Desayuno Americano", significa que Agostina Vega intentó defenderse de un ataque en el que intervinieron al menos dos personas. Si uno de los rastros coincide con el ADN de Fassetta la Justicia de Córdoba podría imputarlo como partícipe necesario del femicidio de Agostina, y podría imponerle una pena igual o similar a la que recibiría Claudio Barrelier en calidad de autor.

Aunque Fassetta intentó aclarar su relato en sucesivas entrevistas por televisión, el fiscal Raúl Garzón ordenó su captura por las inconsistencias en sus tres testimonios ante la Justicia.