La abuela de Agostina Vega confirmó que el segundo detenido acompañó a la madre a hacer la denuncia
Elizabeth indicó que recién conoció a Osvaldo Fassetta, aprehendido bajo la sospecha encubrir en femicidio, cuando él fue con Melisa a formalizar la denuncia.
La abuela de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, confirmó la versión que antes de ser aprehendido había dado a la prensa Osvaldo Fassetta: que fue él quien acompañó a Melisa, la madre de la adolescente, a realizar la denuncia horas después de que se desconociera su paradero.
Elizabeth dijo a medios locales que conoció al hombre de 47 años detenido el jueves último, bajo la sospecha de que habría fungido como encubridor del femicidio, el 24 de mayo. “Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia”, afirmó.
Además de acompañar a Melisa a la comisaría, Fassetta estaba presente cuando las autoridades hicieron las primeras inspecciones en la casa del principal sospechoso. “Sé que a él le prestaban o le alquilaban en lo de Barrelier y él fue quien le habilitó a la Policía para que entraran a la casa”, precisó Elizabeth.
Sobre Soledad, la mujer que supuestamente le habría prestado a Claudio Barrelier el Ford Ka negro, la abuela dijo no conocerla, pero afirmó que estaba en la casa de barrio Cofico: “No sé quién es, no sé qué hace... Sé que estaba con él (Barrelier) cuando el papá de Agostina fue a preguntarle por mi nieta; sé que ella estaba ahí y lo ayudaba en su relato”, aseguró.
Cuándo será indagado Osvaldo Fassetta
En tanto, en las últimas horas trascendió que Osvaldo Fassetta, el hombre de 47 detenido el jueves último sospechado de encubrimiento, será indagado recién la semana que viene, por lo que continuará tras las rejas hasta comparecer ante el fiscal que lleva adelante la investigación.
Su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, dijo que hasta el momento no accedió al expediente y señaló que la audiencia ante el fiscal Raúl Garzón se realizará la próxima semana, por lo que este fin de semana continuará detenido.
Según se sabe, Fassetta vivía en la misma casa que el principal sospechoso del femicidio, Claudio Barrelier, y horas antes de su aprehensión había hablado con medios de comunicación para contar que el sábado 23 de mayo por la tarde vio a Agostina y a su mamá en un torneo de fútbol, que la mujer lo llamó para que la ayude con la búsqueda y que fue él quien el domingo siguiente la acompañó a realizar la denuncia por lo que hasta entonces era una desaparición.
Fuentes judiciales indicaron que la acusación que pesa sobre él es la de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género, dado que —según sospecha el fiscal— habría tenido conocimiento de los hechos ocurridos en la vivienda de barrio Cofico.
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