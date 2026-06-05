La abuela de Agostina Vega confirmó que el segundo detenido acompañó a la madre a hacer la denuncia

En tanto, en las últimas horas trascendió que Osvaldo Fassetta, el hombre de 47 detenido el jueves último sospechado de encubrimiento, será indagado recién la semana que viene, por lo que continuará tras las rejas hasta comparecer ante el fiscal que lleva adelante la investigación.

Su abogado, Eduardo Javier Medina Allende, dijo que hasta el momento no accedió al expediente y señaló que la audiencia ante el fiscal Raúl Garzón se realizará la próxima semana, por lo que este fin de semana continuará detenido.

Según se sabe, Fassetta vivía en la misma casa que el principal sospechoso del femicidio, Claudio Barrelier, y horas antes de su aprehensión había hablado con medios de comunicación para contar que el sábado 23 de mayo por la tarde vio a Agostina y a su mamá en un torneo de fútbol, que la mujer lo llamó para que la ayude con la búsqueda y que fue él quien el domingo siguiente la acompañó a realizar la denuncia por lo que hasta entonces era una desaparición.

Fuentes judiciales indicaron que la acusación que pesa sobre él es la de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género, dado que —según sospecha el fiscal— habría tenido conocimiento de los hechos ocurridos en la vivienda de barrio Cofico.