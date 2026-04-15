Alarma en La Plata y Córdoba por amenazas en escuelas: "Mañana, tiroteo"

Las mismas amenazas en una escuela de Córdoba

El episodio no ocurre de manera aislada. En paralelo, se registró un hecho de características muy similares en la provincia de Córdoba, donde un mensaje casi idéntico fue hallado en el IPEM142 Joaquín V. González de la ciudad de La Falda.

En ese caso, el mensaje escrito en negro sobre una pared de azulejos advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”.

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La amenaza derivó en una mínima asistencia de alumnos y en la implementación de un importante operativo. En el hecho intervino la Fiscalía de Cosquín y la Departamental Punilla Norte, quienes dispusieron una consigna de vigilancia policial permanente en el establecimiento educativo al menos hasta el final de la jornada escolar, según informó El Diario de Carlos Paz.

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Ambos casos se registran a semanas del tiroteo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 16 años asesinó a Ian Cabrera de 13 y provocó que otros ocho alumnos resultaran heridos. Por este caso también se detuvo a otro joven de 16 años, imputado como partícipe secundario de homicidio agravado.