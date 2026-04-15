Alarma en La Plata y Córdoba por amenazas en escuelas: "Mañana, tiroteo"
Un mensaje intimidatorio escrito en una pared activó protocolos de seguridad. Un hecho similar se registró el mismo día en La Falda.
Un clima de alerta se vive por estas horas en comunidad educativa de la ciudad de La Plata, luego de que apareciera una amenaza de tiroteo en una escuela de la localidad de Villa Elisa. El mensaje intimidatorio estaba escrito sobre una puerta dentro del establecimiento.
El hecho sucedió en la Escuela N°26, ubicada en la intersección de las calles 422 y 5, y fue descubierto el martes 14 de abril. El texto, breve pero contundente, encendió las alarmas de padres, alumnos y trabajadores: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, decía la inscripción.
Una foto del mensaje, que fue difundida por una fuente que pidió mantener su identidad en reserva, muestra la frase escrita con corrector blanco sobre una puerta de color amarillo situada dentro del establecimiento.
A partir del hallazgo, el equipo directivo de la institución mantuvo una reunión de urgencia durante la mañana de este miércoles para definir medidas preventivas y evaluar la situación.
Hasta el momento no se pudo identificar al autor de la amenaza de tiroteo en la escuela de La Plata, lo que aumentó el temor entre los estudiantes, algunos de los cuales manifestaron abiertamente su miedo ante la posibilidad de que la intimidación pudiera concretarse.
Las mismas amenazas en una escuela de Córdoba
El episodio no ocurre de manera aislada. En paralelo, se registró un hecho de características muy similares en la provincia de Córdoba, donde un mensaje casi idéntico fue hallado en el IPEM142 Joaquín V. González de la ciudad de La Falda.
En ese caso, el mensaje escrito en negro sobre una pared de azulejos advertía: “Mañana 15/4 tiroteo. No vengan”.
La amenaza derivó en una mínima asistencia de alumnos y en la implementación de un importante operativo. En el hecho intervino la Fiscalía de Cosquín y la Departamental Punilla Norte, quienes dispusieron una consigna de vigilancia policial permanente en el establecimiento educativo al menos hasta el final de la jornada escolar, según informó El Diario de Carlos Paz.
Ambos casos se registran a semanas del tiroteo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 16 años asesinó a Ian Cabrera de 13 y provocó que otros ocho alumnos resultaran heridos. Por este caso también se detuvo a otro joven de 16 años, imputado como partícipe secundario de homicidio agravado.
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