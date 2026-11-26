Qué encontraron dentro del auto

Durante la requisa del Fiat Cronos, los efectivos encontraron 16 teléfonos celulares nuevos, además de auriculares y cargadores portátiles. Todos estos elementos fueron secuestrados junto con el vehículo, en el marco de las actuaciones judiciales. La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer el origen de los objetos encontrados en el automóvil. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el vínculo entre el detenido y la víctima.