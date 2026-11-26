Córdoba: rescataron a una mujer que estaba retenida contra su voluntad por el conductor de un auto
La víctima, de 28 años, viajaba junto a su hijo de 4 años y logró alertar a la Policía a través de un llamado al 911. El hombre, de 41 años, fue detenido.
Un dramático episodio tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, donde una mujer de 28 años fue rescatada por la Policía luego de permanecer retenida contra su voluntad dentro de un automóvil. La víctima viajaba junto a su hijo de 4 años y consiguió pedir ayuda a través de un llamado al 911. Por el hecho, el conductor del vehículo, un hombre de 41 años, terminó detenido.
El procedimiento se desarrolló durante la noche del miércoles en bulevar Illia al 600, luego de que ingresaran alertas al sistema de emergencias que advertían sobre la situación. Según trascendió, la mujer se encontraba en el asiento del acompañante de un Fiat Cronos gris y manifestó que el conductor no le permitía bajar.
Tras recibir el aviso, efectivos policiales desplegaron un operativo para localizar el vehículo. Cuando finalmente dieron con el automóvil, intervinieron y lograron que tanto la mujer como el niño pudieran descender. El sospechoso, en tanto, se habría negado inicialmente a abandonar el rodado y fue detenido.
De acuerdo con la información policial, el hombre presentaba aliento alcohólico al momento del procedimiento. Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, acusado de privación ilegítima de la libertad.
Qué encontraron dentro del auto
Durante la requisa del Fiat Cronos, los efectivos encontraron 16 teléfonos celulares nuevos, además de auriculares y cargadores portátiles. Todos estos elementos fueron secuestrados junto con el vehículo, en el marco de las actuaciones judiciales. La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y establecer el origen de los objetos encontrados en el automóvil. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el vínculo entre el detenido y la víctima.
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