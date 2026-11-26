Incluso la achacó a la crisis política que atraviesa el Gobierno y a un Presidente con ínfulas reeleccionistas que "se da cuenta de que no tiene el liderazgo que pensaba que iba a tener" y, por tanto, ve amenazada su continuidad en el Poder Ejecutivo.

En ese marco, disparó la chicana: "¿Patricia mide bien? ¡Afuera! ‘Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto’, dice Milei", argumentando que que la exministra de Seguridad “mide el doble que el Presidente” y, con PASO o sin PASSO, “se las va a ingeniar, porque tiene su ingenio propio”.

Bullrich, mientras tanto, no podía evitar reírse a sabiendas de que, le guste o no le guste a Milei, Mayans decía la verdad.