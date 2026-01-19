Córdoba: lo atropellaron con un auto y lo balearon tras confundirlo con el objetivo de un ajuste de cuentas

Como primera medida el caso quedó en manos del fiscal Pablo Jávega, pero como el 15 de enero entró en receso la investigación pasó a la Unidad Fiscal de Río Cuarto, y una vez terminada la feria judicial quedará de manera definitiva a cargo del fiscal Javier Di Santo.

Paolo de la Fuente

Tras varios días de investigación la justicia de Córdoba identificó y detuvo a un sospechoso, al que ya se le tomó declaración indagatoria. Así salió a la luz que Paolo no era su víctima original, sino que lo atacó por error.

El acusado es un hombre de 26 años que quedó detenido e imputado por el delito de "homicidio calificado en grado de tentativa".

Mientras tanto, espera que este miércoles 21 de enero a las 20 familiares, amigos y vecinos de Paolo realicen una marcha frente a la Municipalidad de Río Cuarto para reclamar justicia.