Córdoba: lo atropellaron con un auto y lo balearon tras confundirlo con el objetivo de un ajuste de cuentas
Un hombre quedó detenido por el brutal ataque ocurrido el 7 de enero pasado en el barrio Fénix de la ciudad de Córdoba. La víctima está en estado crítico.
Un hombre de 37 años lleva más de 10 días internado en un hospital de la ciudad de Córdoba tras ser atropellado con un auto y baleado al menos 15 veces en una pierna en lo que fue considerado un "error" en un ajuste de cuentas.
El sicario en cuestión debía atacar a un hombre en particular aquel 7 de enero por la noche, cuando se topó con Paolo de la Fuente en una calle del barrio Fénix de la ciudad de Córdoba.
Lejos de tener conexión con la persona que encargó el "ajuste", Paolo volvía de jugar al fútbol cuando fue embestido por un auto Volkswagen Vento. Lo que podría haberse interpretado como un accidente de tránsito pronto se convirtió en una pesadilla que todavía tiene al hombre en estado crítico.
El conductor del Vento se bajó del auto y le disparó 15 veces en la pierna a Paolo, que había quedado tendido en el piso tras el impacto del vehículo.
Paolo sigue internado en grave estado en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto donde está en coma inducido después de que los médicos debieran amputarle la piernas derecha por las lesiones sufridas.
Como primera medida el caso quedó en manos del fiscal Pablo Jávega, pero como el 15 de enero entró en receso la investigación pasó a la Unidad Fiscal de Río Cuarto, y una vez terminada la feria judicial quedará de manera definitiva a cargo del fiscal Javier Di Santo.
Tras varios días de investigación la justicia de Córdoba identificó y detuvo a un sospechoso, al que ya se le tomó declaración indagatoria. Así salió a la luz que Paolo no era su víctima original, sino que lo atacó por error.
El acusado es un hombre de 26 años que quedó detenido e imputado por el delito de "homicidio calificado en grado de tentativa".
Mientras tanto, espera que este miércoles 21 de enero a las 20 familiares, amigos y vecinos de Paolo realicen una marcha frente a la Municipalidad de Río Cuarto para reclamar justicia.
