Un adolescente terminó con el 60% del cuerpo quemado luego de explotara su celular
La víctima, de 16 años, permanece internado en el Hospital Córdoba tras el estallido del dispositivo que provocó un incendio al alcanzar un bidón de thinner.
Benjamín, de 16 años, oriundo del barrio Juniors de la ciudad de Córdoba, sufrió graves heridas luego de que su teléfono celular explotara mientras estaba cargando. La explosión derivó en un incendio doméstico que afectó el 60% de su cuerpo y obligó a su internación de urgencia en el Instituto del Quemado.
El hecho ocurrió pasado 3 de enero. Mientras el joven ordenaba el patio de su casa y dejó el dispositivo cargando sobre una mesa de trabajo. El estallido inicial generó una chispa que alcanzó un bidón de thinner, provocando un gran llama que rápidamente atrapó al adolescente entre el fuego y una pared.
Por causas que aún se investigan, el equipo explotó y una chispa alcanzó un bidón de thinner que se encontraba en el lugar, lo que provocó un foco ígneo inmediato.
“El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego”, relató Eugenia, madre del adolescente, en diálogo con el medio local. Luego explicó cómo su hijo logró escapar de las llamas: “Tomó la decisión de no respirar y taparse la cara para poder pasar”.
Tras el incidente, el joven fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba. En una primera evaluación médica, los profesionales diagnosticaron quemaduras en el 40% del cuerpo, pero luego de la intervención quirúrgica se determinó que las lesiones alcanzaban el 60%.
“El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total de las quemaduras”, explicó Eugenia. "Sus vías respiratorias funcionan bien, también el riñón y el corazón”, manifestó la madre del joven.
Aunque los médicos informaron que se encontraba fuera de peligro, estimaron que el alta podría concretarse recién dentro de cuatro meses. “Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que le pasó”, expresó la mujer.
También detalló que el equipo involucrado era un celular gamer que el adolescente había adquirido hacía siete meses, un tipo de dispositivo que suele contar con baterías de carga rápida y funciones de alto rendimiento.
