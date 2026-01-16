Un adolescente terminó con el 60% del cuerpo quemado luego de explotara su celular

bateria celular

“El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total de las quemaduras”, explicó Eugenia. "Sus vías respiratorias funcionan bien, también el riñón y el corazón”, manifestó la madre del joven.

Aunque los médicos informaron que se encontraba fuera de peligro, estimaron que el alta podría concretarse recién dentro de cuatro meses. “Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que le pasó”, expresó la mujer.

También detalló que el equipo involucrado era un celular gamer que el adolescente había adquirido hacía siete meses, un tipo de dispositivo que suele contar con baterías de carga rápida y funciones de alto rendimiento.